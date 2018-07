Brasil enfrenta Itália na Copa das Confederações; outro grupo terá Espanha e Uruguai

"A ideia é não colocar as equipes da mesma confederação no mesmo grupo", disse Valcke em entrevista coletiva em São Paulo, após reunião com o Comitê Organizador Local (COL) da Copa de 2014.

O sorteio da tabela da Copa das Confederações acontecerá no sábado, mas o dirigente antecipou a disposição dos principais times.

A Copa das Confederações será disputada de 15 a 30 de junho e é considerada um teste para o Mundial de 2014, que será no Brasil.

Estão confirmadas para o torneio as seleções de Brasil, Espanha, Itália, Uruguai, México, Japão e Taiti. Falta apenas definir o representante africano, que sairá da Copa Africana de Nações, a ser disputada no início de 2013.

As seis cidades que receberão o evento são Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. O Brasil vai abrir o torneio em Brasília, em 15 de junho, e a final será disputada no Maracanã, no Rio, em 30 de junho.

O secretário-geral da Fifa disse que está confiante na preparação das cidades para a competição do ano que vem, mas voltou a afirmar que o cronograma está apertado, uma vez que apenas dois estádios ficarão prontos em dezembro, prazo inicialmente determinado pela Fifa: Belo Horizonte e Fortaleza.

A entidade determinou que a partir de 1o de abril todos os estádios têm de estar entregues à Fifa para a realização de eventos-teste.

"Estamos confiantes...2013 vai ter agenda cheia, vai ser um aprendizado, vamos ver o que precisa ser ajustado", afirmou. "Vamos trabalhar com jogos-testes, estamos entrando nos detalhes... por exemplo a qualidade do gramado."

O ex-atacante Ronaldo, integrante do COL, disse que foi informado sobre a venda de mais de 120 mil ingressos para a Copa das Confederações. Por enquanto, as entradas estão sendo vendidas para portadores de um determinado cartão de crédito. A venda ao público em geral começa na segunda-feira.

(Reportagem de Tatiana Ramil)