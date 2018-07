Brasil enfrentará o Chile em 24 de abril no Mineirão

Este será o quarto jogo do Brasil no ano. Depois da derrota de 2 x 1 para a Inglaterra, neste mês, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari encara a Itália, no dia 21 de março, em Genebra, e a Rússia, no dia 25, em Londres.

No calendário de amistosos de 2013 também estão confirmados um novo confronto com a Inglaterra, no dia 2 de junho, no Maracanã, e outro contra a França, no dia 9 de junho, na Arena do Grêmio.

Todas estas partidas serão utilizadas por Felipão, que assumiu o Brasil no fim de novembro, como observação para a Copa das Confederações, que será disputada de 15 a 30 de junho em seis cidades brasileiras.

Os estádios do Mineirão e Maracanã, que serão palco do torneio, também poderão ser testados durante esses amistosos.

Para o segundo semestre, o Brasil tem uma partida definida, contra a Suíça, em 14 de agosto.

(Por Tatiana Ramil, em São Paulo)