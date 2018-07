Brasil enfrentará Venezuela, Paraguai e Equador na Copa América

O Brasil, cabeça-de-chave do Grupo B, estreará contra a Venezuela, e depois pega paraguaios e equatorianos.

No Grupo A estão Argentina, Colômbia, Japão e Bolívia, enquanto o Grupo C é formado por Uruguai, Chile, México e Peru. A seleção japonesa joga como convidada.

As equipes de Uruguai e México voltarão a se enfrentar após o duelo na primeira fase da Copa do Mundo da África do Sul.

A Copa América, que tem o Brasil como atual campeão, será disputada de 1o a 24 de julho do próximo ano na Argentina.

Argentina e Uruguai, com 14 títulos cada um, são os maiores vencedores da competição, seguido pelo Brasil, que tem 8 troféus.