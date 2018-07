Brasil enfrentou a Colômbia 19 vezes e perdeu apenas um jogo

A história do confronto entre Brasil e Colômbia não é grande e apresenta grande superioridade brasileira. Em quase 70 anos, as seleções se enfrentaram 19 vezes, com 12 vitórias da seleção e apenas uma derrota. Na próxima sexta-feira, a partida válida pelas quartas de final da Copa, marcará o primeiro encontro em Mundiais.

Todos os jogos disputados entre as equipes eram válidos pelas eliminatórias ou pela Copa América. O único revés do Brasil deu-se em 1991, quando a Colômbia fez 2 a 0 na equipe treinada por Paulo Roberto Falcão ainda na fase de grupos do torneio continental. No quadrangular final da mesma competição, a seleção deu o troco, mas não levou o título (perdeu para a Argentina).

Mais seis partidas terminaram empatadas, todas por 0 a 0. Os três últimos confrontos oficiais, por exemplo, tiveram esse destino - no Maracanã, outubro de 2008, em Bogotá, em 2007, e em Maceió, em 2004. Em 2004, o Brasil bateu os colombianos por 2 a 1 em Barranquilla, gols de Ronaldo e Kaká.

No total, o Brasil marcou 46 gols, com média de 2,42 por jogo. A Colômbia, por sua vez, balançou as redes em apenas seis oportunidades. No último amistoso, disputado em Nova Jersey, as equipes voltaram a empatar. Na ocasião, Cuadrado, líder de assistências da Copa, e Neymar marcaram gols. O craque brasileiro também perdeu um pênalti, chutando por cima do gol.

A seleção colombiana, destaque da Copa com 100% de aproveitamento, entrará em campo pela 18.ª vez na história do torneio. Antes, o país alcançou apenas três vitórias, com mais dois empates e oito derrotas. A seleção de Jose Pekerman, ao derrotar o Uruguai por 2 a 0 neste sábado, chegou pela primeira vez às quartas de final. O time do artilheiro James Rodríguez tem o melhor ataque da Copa, com 11 gols (o Brasil marcou oito). A defesa colombiana também é melhor: são dois gols sofridos contra três do Brasil.

Confira a lista com os 19 jogos:

Eliminatórias

Brasil 2 x 0 Colômbia (Bogotá, 06/08/1969)

Brasil 6 x 2 Colômbia (Rio, 21/08/1969)

Brasil 0 x 0 Colômbia (Bogotá, 20/02/1977)

Brasil 6 x 0 Colômbia (Rio, 09/03/1977)

Brasil 0 x 0 Colômbia (Bogotá, 28/03/2000)

Brasil 1 x 0 Colômbia (São Paulo, 15/11/2000)

Brasil 2 x 1 Colômbia (Barranquilla, 07/09/2003)

Brasil 0 x 0 Colômbia (Maceió, 13/10/2004)

Brasil 0 x 0 Colômbia (Bogotá, 14/10/2007)

Brasil 0 x 0 Colômbia (Rio, 15/10/2008 )

Copa América

Brasil 3 x 0 Colômbia (Santiago, 21/01/1945)

Brasil 5 x 0 Colômbia (São Paulo, 17/04/1949)

Brasil 9 x 0 Colômbia (Lima, 24/03/1957)

Brasil 5 x 1 Colômbia (La Paz, 14/03/1963)

Brasil 0 x 0 Colômbia (Salvador, 07/07/1989)

Brasil 0 x 2 Colômbia (Sausalito, 13/07/1991)

Brasil 2 x 0 Colômbia (Santiago, 19/07/1991)

Brasil 3 x 0 Colômbia (Rivera, 13/07/1995)

Brasil 2 x 0 Colômbia (Santa Cruz de la Sierra, 19/06/1997)