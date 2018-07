Brasil entra em campo para garantir uma vaga no Mundial Sub-20

O título sul-americano se tornou um objetivo quase impossível de ser alcançado pelo Brasil, que entra em campo nesta quarta-feira, às 17h50, pela penúltima rodada da competição, em quarto lugar com quatro pontos. Mas uma combinação de resultados pode garantir ao time dirigido por Alexandre Gallo uma das quatro vagas do continente para o Mundial que será disputado na Nova Zelândia.

Basta para isso derrotar o Peru – lanterna do hexagonal com três derrotas em três partidas – e o Paraguai (um ponto) não ganhar da Argentina para a classificação ser assegurada. No caso de os paraguaios perderem, o empate será suficiente para o Brasil.

Argentina e Uruguai lideram com sete pontos, e a Colômbia está em terceiro com cinco. A possibilidade de a seleção brasileira ser campeã foi reduzida a quase zero depois da derrota de domingo para a Argentina por 2 a 0, com dois gols marcados nos cinco minutos finais.

Para o técnico Alexandre Gallo, a maneira como o time foi derrotado deve servir de lição para os garotos se manterem concentrados do primeiro ao último lance das partidas. "Machuca muito sofrer dois gols no finalzinho, mas vamos levantar a cabeça e buscar forças para fazer um bom jogo contra o Peru", disse.

O técnico não deu pistas sobre a escalação que mandará a campo, mas provavelmente recolocará Yuri Mamute entre os titulares – o atacante do Botafogo cumpriu suspensão contra a Argentina. A dúvida é se o centroavante Thalles será mantido ou o treinador recorrerá à fórmula do "falso nove" que empregou em parte do segundo tempo do jogo de domingo, quando colocou o santista Gabriel em seu lugar.

A Argentina não poderá contar com o atacante Compagnucci contra o Paraguai. Com base em imagens que o mostram enfiando o dedo no olho de um colombiano, ele foi suspenso por três partidas e está fora da competição. Na primeira fase, em confronto válido pelo Grupo A, os paraguaios venceram por 1 a 0. O outro jogo do dia será entre Uruguai e Colômbia.