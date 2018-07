Brasil espera definição sobre campo para confirmar Sochi como sede

A CBF está cada vez mais perto de oficializar Sochi como quartel-general da seleção brasileira na Copa da Rússia, mas ainda faltam alguns detalhes para que o acordo com a cidade seja efetivamente fechado. Um deles está relacionado ao local de treinamento. Apesar de haver um campo a poucos passos do hotel que servirá de concentração para a equipe, a comissão técnica quer ter à disposição um outro espaço, como opção alternativa.

Esse outro campo também fica próximo ao estádio municipal de Sochi. É praticamente ao lado e sua utilização está sendo negociada com o pessoal da cidade e também com a Fifa. Não deverá haver problemas para o acordo.

Em outra frente, a CBF trabalha para acertar toda a burocracia com a Fifa, com o hotel e com a cidade. Só após a etapa ser concluída é que a entidade vai anunciar Sochi como casa da seleção.

Sochi sempre foi a sede preferida do técnico Tite e da comissão técnica. A cidade tem a preferência por ser pequena – que torna as distâncias curtas e a locomoção rápida -, de clima agradável, estar ao nível do mar e por ter boa infraestrutura. Sochi sedia anualmente o GP da Rússia de Fórmula 1 e em 2014 recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno.

Além disso, o hotel em que a seleção deverá ficar tem ótima infraestrutura, com apartamentos espaçosos, uma academia com equipamentos modernos e mais de um prédio, o que possibilitará aos jogadores levarem suas famílias, ficando perto deles. A presença de familiares é uma das decisões de Tite para tornar o ambiente o melhor possível no período da Copa.

O maior empecilho para a seleção ficar em Sochi era a Áustria, que tinha requisitado primeiro as instalações. Mas como os austríacos não irão à Rússia, o caminho ficou livre.