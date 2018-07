Brasil está preparado para 'batalha' contra Argentina, diz Lucas Lima

O Brasil tem uma vitória e uma derrota nas eliminatórias para a Copa do Mundo, enquanto os argentinos ainda não venceram na corrida rumo ao Mundial de 2018 e ainda vão entrar em campo sem alguns titulares importantes, como Messi e Aguero.

“Sabemos que eles não estão vivendo um grande momento, mas tem todo respeito pela qualidade de cada jogador. É difícil falar em favoritismo, mas o Brasil sempre vai ser favorito pela sua grandeza e temos que demonstrar isso dentro de campo”, afirmou Lucas Lima a jornalistas em São Paulo nesta terça-feira.

Na convocação dos jogadores para os dois próximos confrontos nas eliminatórias, o técnico Dunga afirmou que a partida entre os dois maiores rivais da América do Sul seria uma guerra, alimentando ainda mais o clima entre as duas seleções.

“Tem rivalidade pela grandeza do clássico. Com certeza vai ser uma batalha, temos consciência e estamos preparados para brigar, jogar e sair com a vitória”, declarou Lucas Lima.

Dunga ainda não definiu o time que vai entrar em campo com os argentinos, mas Lucas Lima disputa uma vaga no meio com Oscar, que não foi bem nos últimos jogos da seleção brasileira.

“Estou vivendo momento bom no Santos e na seleção. Sempre sonhei em ser titular, trabalho para isso, mas quem decide é o Dunga e sendo ou não (titular) vou fazer o meu melhor sempre”, disse ele.

Outra dúvida é saber quem sairá do time para a volta do atacante Neymar, que cumpriu suspensão nos dois primeiros jogos das eliminatórias. Hulk e Douglas Costa jogaram contra o Chile, enquanto Ricardo Oliveira atuou na vaga de Hulk diante da Venezuela.

Há ainda uma dúvida para saber quem será o goleiro da seleção brasileira na partida em Buenos Aires. Na derrota para o Chile na estreia, o Brasil jogou com Jefferson no gol, mas o titular durante o recomeço do trabalho de Dunga na seleção perdeu a vaga para Alisson na vitória sobre a Venezuela, em Fortaleza.

O goleiro Cássio, do Corinthians, foi chamado pela primeira vez por Dunga e aparece na disputa pela vaga.

“Estou pronto para ser titular. Não só eu mas todos que foram convocados. Se precisar, vou estar pronto para jogar...vou fazer o meu melhor para ser titular”, destacou Cássio.

“Jefferson é o mais experiente em seleção, o Alisson é o mais novo mas já passou por Libertadores… eu cresci muito na Libertadores. Cabe ao Dunga ver as diferenças e definir que vai jogar”, finalizou o goleiro, cujo time tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)