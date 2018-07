Brasil estreará sua 'fortaleza' sul-africana na quinta-feira

A seleção brasileira estreará nesta quinta-feira o Hotel Fairway, recém construído, e condicionado às exigências da delegação, que, entre outras coisas, fez questão de imponentes medidas de segurança e privacidade e de uma cobertura para a piscina, cujas águas vão manter uma temperatura de 32 graus.

"Foram muito específicos quanto à segurança, e bem mais quanto à privacidade. Estão muito preocupados com a imprensa, pois são a equipe número um do mundo, e um grande contingente de jornalistas os segue. Também estão preocupados com o assédio dos torcedores, embora não tanto", disse Leon Bosch, diretor de marketing e operações do hotel.

Quase no centro de Johanesburgo, o hotel se destaca por seu campo de golfe. Não será fácil "espiar" o elenco comandado por Dunga, pois foram instaladas cercas extras para vetar olhares curiosos.

"Querem que os jogadores possam andar pelo hotel sem que ninguém os fotografe ou os filme em situações inapropriadas ou com roupa inadequada", explicou Bosch.

Os funcionários do hotel vestirão permanentemente camisas do Brasil, e receberam um cursinho básico de português. Isso não significa, porém, que poderão incomodar os jogadores, apenas manter contato discreto.

A diária do hotel, que tem 74 quartos, custa cerca de 150 euros por noite (cerca de R$ 550), e, apesar contar com 'chefs' de reconhecimento internacional, eles ficarão às ordens dos dois cozinheiros que viajam com a delegação pentacampeã.

O campo de treinamento fica muito perto do hotel, e pertence a uma escola que se destaca pela formação esportiva de seus alunos.