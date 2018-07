Brasil estreia com empate no Campeonato Sul-Americano Sub-20

SAN JUAN - O Brasil não teve a estreia do sonhos no Campeonato Sul-Americano Sub-20, nesta quinta-feira, contra a equipe do Equador. Jogando para provar o favoritismo na competição, a equipe comandada por Emerson Ávila decepcionou e apenas empatou, em 1 a 1, com o Equador, em San Juan, na Argentina.

No começo da partida o Brasil tentou se impor com o toque de bola. O técnico mandou a campo uma equipe ofensiva, com dois meias (Matheus e Felipe Anderson) e três atacantes (Adryan, Marcos Junior e Ademilson), mas encontrou muita dificuldade em superar a retranca dos equatorianos.

O Equador saiu na frente aos 28 do primeiro tempo. Uchari dominou na direita e cruzou para Parrales cabecear e abriu o placar. Aos 34, o lance mais bonito da partida: o equatoriano Jose Cevallos viu o goleiro do Brasil, Gabriel, adiantado e arriscou um chute de longe pela direita, mas a bola bateu na trave.

O Brasil empatou aos 39, quando a zaga do Equador se atrapalhou para cortar um cruzamento e Matheus pegou a sobra e chutou para o gol. O goleiro Cuero salvou, mas no rebote o zagueiro León fez contra.

No segundo tempo o Brasil só assustou aos 28, quando o zagueiro Dória bateu forte uma falta para ótima defesa de Cuero.

A seleção volta a campo no sábado, quando enfrenta o Uruguai, às 21 horas.

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

47min - Fim de jogo! Tudo igual em Mendoza!

42min - Alteração no Equador: entra Arboleda no lugar de Murillo.

41min - Misael prende a bola, sofre a pressão e acaba recebendo a falta.

38min - Fred gira sobre a marcação, puxa para esquerda e isola a bola. Longe do gol de Cuello.

37min - Esterilla recebe o cartão amarelo.

36min - Mattheus tenta jogada individual, mas acaba perdendo a bola.

35min - Alteração no Equador: sai Cevallos, entra Sornoza.

33min - Ordoñez volta ao campo com uma proteção na cabeça. Jogador foi atendido por conta de um sangramento.

31min - Última alteração no Brasil: entra Bruno Mendes, do Botafogo, sai Adryan.

30min - Cevallos tenta surpreender novamente Gustavo, mas o goleiro brasileiro defende com segurança.

29min - Adryan rola falta para Dória, que acerta um canhão. Cuello, bem posicionado, faz ótima defesa.

25min - Fred cruza na cabeça de Adryan, mas o meia manda para fora e desperdiça a oportunidade.

21min - Leandro tenta jogada pela ponta e ganha escanteio.

17min - Paralles não aguenta a dor. Esterilla entra em seu lugar.

16min - Paralles sente dor, fica no chão e precisa de atendimento médico.

12min - Outra alteração no Brasil: sai Marcos Júnior, entra Leandro.

11min - Alteração no Brasil: sai Felipe Anderson, entra Fred.

10min - Mansur arrisca de fora da área, mas manda muito longe da meta equatoriana.

4min - Chute de fora do time brasileiro e Cuero salva o Equador com uma ótima defesa.

2min - Equador toca a bola e pressiona o Brasil no campo de defesa.

0min - Começa a etapa final na Argentina!

PRIMEIRO TEMPO

45min - Final do primeiro tempo! Tudo igual em Mendoza. Brasil 1 x 1 Equador.

41min - Mattheus arrisca de muito longe, bate forte, mas manda por cima do gol.

39min - GOOOOOOOOOOOOOOLL DO BRASIL!! Mattheus bate de primeira e o goleiro faz ótima defesa. No rebote, Leon tenta dominar, mas acaba mandando para a própria meta! Gol contra do Equador!

38min - Brasil aperta a marcação e esboça uma pressão no final do primeiro tempo.

36min - Seleção do Equador toca a bola e argentinos no estádio já ameaçam gritos de 'olé'.

34min - Quase Cevallos marca um golaço! O meia percebe o goleiro adiantado, bate de longe e acerta a trave!

32min - Adryan faz ótima jogada pela esquerda, bate e o goleiro espalma. No rebote, Marcos Junior quase marca, mas a bola desvia no zagueiro e sai pela linha de fundo.

28min - GOOOOOOOOOOOOLL DO EQUADOR!! Uchuari cruza de três dedos, com efeito, Dória falha, e Paralles entra sozinho de peixinho para abrir o placar!

27min - Ademílson arrisca jogada individual, bate de longe, forte e carimba o travessão. Quase que o Brasil abre o placar!

24min - Murillo cobra falta para área e Paralles cabeceia por cima do gol.

23min - O Brasil não consegue acertar a marcação. Dessa vez, Wallace faz a falta na lateral e é outro que recebe o cartão amarelo.

20min - Agora quem sofre a falta é Mattheus. Corozo mata o contra-ataque brasileiro e também recebe o amarelo.

19min - Murillo cobra muito mal e acerta o único homem que formava a barreira.

18min - Mattheus entra forte, de carrinho, e recebe o primeiro amarelo na partida. Falta perigosa.

16min - Equador chega mais uma vez com perigo. Murillo faz a jogada pela linha de fundo, rola para trás e Cevallos chega batendo. Gustavo defende com segurança.

12min - Mattheus aproveita falha da defesa, bate cruzado para a primeira defesa de Cuello.

12min - Brasil não consegue criar jogadas ofensivas e o Equador é mais perigoso na partida.

9min - Murillo cobra falta ensaiada pela direita e Uchuari bate de primeira. Gustavo se estica todo e faz ótima defesa.

7min - Velasco tenta cruzamento pela direita, mas Mansur consegue fazer o corte.

5min - Brasil toca a bola na intermediária e estuda o adversário.

4min - Uchuari cobra escanteio para o Equador, mas a zaga brasileira afasta o perigo.

3min - Cevallos tenta de muito longe, mas manda para fora.

2min - Adryan não domina no meio, perde a bola e dá o contra-ataque para o Equador.

1min - O jogo começa com muitos chutões das defesas.

0min - Começa o jogo!

ESCALAÇÕES

BRASIL: Gustavo; Wallace, Luan, Dória, Mansur; Misael, Felipe Anderson, Mattheus; Adryan, Marcos Júnior e Ademílson. Técnico: Emerson Ávila.

EQUADOR: Cuero; Velasco, Leon, Ordoñez e Ramirez; Corozo, Gruezo, Uchuari, Murillo e Cevallos; Paralles. Técnico: Julio Cesar Rosero.