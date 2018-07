Brasil estreia com vitória no hexagonal final do Sul-Americano sub-17

SAN LUÍS - Um gol de Mosquito, aos 20 minutos do primeiro tempo, deu ao Brasil a vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai, neste domingo, na primeira rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-17 que está sendo disputado em San Luis, na Argentina.

O gol nasceu após boa jogada de Matheus Índio, que arriscou de fora da área e acertou a trave. Na sobra, Mosquito empurrou para o fundo da rede, mas acabou sentindo uma lesão na coxa direita e foi imediatamente substituído. A lesão pode tirar o atacante dos últimos quatro jogos da competição.

Brasil e Uruguai, que na primeira fase empataram por 1 a 1, voltaram a fazer uma partida bastante equilibrada ontem, mas, no geral, a seleção jogou melhor. O time apresentou um futebol bastante ofensivo e os destaques foram Matheus Índio, Kennedy e o lateral Abner.

Depois do gol o Brasil ainda teve duas boas oportunidades de ampliar no primeiro tempo, com Boschilia e Caio. O primeiro em bela cobrança de falta, e o segundo em boa jogada pela direita.

No segundo tempo foi a vez de o Uruguai apresentar um futebol mais agressivo, porém a Celeste parou na forte defesa do time do técnico Alexandre Gallo.

A seleção volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta a Venezuela - que neste domingo surpreendeu o Paraguai, que estava invicto, e venceu também por 1 a 0, gol de Andrés Ponce. As quatro melhores seleções do hexagonal garantem vaga no Mundial que será disputado nos Emirados Árabes.