Brasil estreia no Mundial Sub-17 com derrota para a Coreia do Sul

Em um jogo muito truncado, o Brasil teve atuação pouco inspirada e sem muita criatividade. Assim, teve as melhores chances com chutes de fora da área. No primeiro tempo, Klebinho finalizou para fora. Já na segunda etapa, Lincoln levou perigo, mas também lhe faltou pontaria.

O único gol do jogo saiu aos 34 minutos do segundo tempo. Kim Jinya fez bela jogada pelo lado direito, cruzou para área e Jang Jaewon bateu forte para balançar as redes. Nos minutos finais, o time ainda mostrou desequilíbrio emocional e teve Geovane expulso direto por falta violenta no meio-campo.

Com o resultado negativo, o Brasil ficou na lanterna do Grupo B. Guiné e Inglaterra empataram por 1 a 1, mais cedo, e assumiram o miolo da tabela, enquanto a Coreia do Sul lidera.

Na sequência do Mundial Sub-17, a seleção brasileira encara a Inglaterra, às 18 horas (de Brasília) da próxima terça-feira, em La Serena. No mesmo dia e local, mas às 21h, a Coreia do Sul pega a Guiné e, se vencer, garante a classificação à próxima fase de maneira antecipada.