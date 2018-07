Brasil exalta peso de vitória 'sofrida' em semifinal O Brasil precisou esperar até os 41 minutos do segundo tempo para que Paulinho marcasse de cabeça e garantisse a vitória por 2 a 1 sobre o Uruguai, levando a seleção para a decisão da Copa das Confederações. O sofrimento da classificação obtida na última quinta-feira, no Mineirão, foi exaltado pelos jogadores. Eleito melhor em campo na partida, após defender pênalti cobrado por Forlán ainda no primeiro tempo, Julio Cesar apontou que o time brasileiro precisa de triunfos assim para amadurecer.