Brasil fará amistoso com a Itália em março na Suíça O segundo amistoso da seleção brasileira com o novo técnico Luiz Felipe Scolari será contra mais uma equipe campeã mundial. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira que o Brasil vai enfrentar a Itália no dia 21 de março, na cidade de Genebra, na Suíça.