Brasil fará amistosos com Colômbia e Equador em setembro

A CBF divulgou nesta sexta-feira a agenda da seleção brasileira para os próximos meses, com dois amistosos e o Superclássico das Américas, partidas em que o novo técnico - ainda a ser anunciado - deve testar uma nova equipe. No dia 5 de setembro, o Brasil enfrenta a Colômbia no Estádio Sun Life, em Miami, nos EUA. O confronto marca o reencontro das duas seleções após as quartas de final da Copa do Mundo, nas quais o Brasil eliminou os colombianos por 2 a 1. Já no dia 9 de setembro, o adversário será o Equador, no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

Em outubro, outro evento importante no calendário da seleção: o Superclássico das Américas. No dia 11, às 9h05 (horário de Brasília), Brasil e Argentina disputam a taça simbólica da maior rivalidade do mundo no estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, na China. Será a primeira vez que o mini-torneio será disputado fora do continente americano. Nas duas últimas edições, em 2011 e 2012, quem levou a melhor foi o Brasil, à época treinado por Mano Menezes.