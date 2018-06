Brasil fará treino aberto para público formado na maioria por crianças

Um público formado na maioria por crianças vai poder acompanhar nesta terça-feira o primeiro treino da seleção brasileira na Rússia na preparação para a Copa do Mundo. A CBF confirmou que o estádio Slava Metreveli, em Sochi, escolhido local das atividades pela comissão técnica de Tite, receberá até no máximo 4 mil pessoas para a atividade.

Os treinos abertos ao público são uma obrigação da Fifa para que as seleções possam interagir com a comunidade local. O comitê organizador, junto com a prefeitura de Sochi, decidiu que para o primeiro trabalho do elenco no país os presentes seriam majoritariamente alunos da rede pública de ensino. Também devem acompanhar o treino autoridades municipais e convidados.

O estádio onde a seleção vai treinar tem capacidade para 10 mil pessoas e fica ao lado do resort onde a equipe está hospedada desde a madrugada de segunda-feira, quando desembarcou na Rússia. O primeiro dia no país da Copa foi de folga para o elenco. A maioria dos jogadores, assim com o técnico Tite, preferiu ficar no próprio local e desfrutar de comodidades como a piscina e a praia privativa.

No domingo a seleção bateu a Áustria por 3 a 0 em Viena no último amistoso antes da estreia no Mundial. Uma semana antes, em outro amistoso, o Brasil venceu a Croácia por 2 a 0 em Liverpool.

O primeiro treino do Brasil em solo russo está marcado para as 10h da manhã (4h de Brasília). As atividades nos dias seguintes, no entanto, não terão a presença sequer de jornalistas. O técnico Tite quer privacidade para trabalhar e cada um dos treinos poderá ser visto pelos jornalistas por no máximo 20 minutos. Nessas ocasiões, a equipe vai treinar, inclusive, em um campo anexo ao estádio, para dificultar olhares de curiosos.

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo está marcada para domingo, em Rostov, contra a Suíça. Na sequência, a equipe encara a Costa Rica, em São Petersburgo, e encerra a primeira fase em Moscou, contra a Sérvia, no estádio do Spartak.