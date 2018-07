Brasil fará treino no mesmo horário do jogo de sábado De folga nesta terça-feira após garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo com a goleada por 4 a 1 sobre Camarões, em Brasília, a seleção brasileira já pensa no duelo com o Chile, marcado para o próximo sábado, em Belo Horizonte, e a primeira ação tomada visando o duelo foi a marcação do treinamento desta quarta-feira para as 13 horas.