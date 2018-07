Brasil faz 6 a 0 na Austrália em amistoso em Brasília

SÃO PAULO - A série de lesões que afetam a seleção brasileira colocou uma série de dúvidas na cabeça de Luiz Felipe Scolari. Neste sábado, sem quatro titulares, o Brasil contou com boa atuação dos substitutos para golear a Austrália por 6 a 0, diante de um público decepcionante no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Jô marcou duas vezes, Ramires fez um gol, deu uma assistência e colocou uma bola na trave, enquanto que Bernard participou ativamente de dois gols. Até Alexandre Pato aproveitou a chance que recebeu no segundo tempo e deixou o dele.

O preço alto do ingresso fez o Mané Garrincha ficar muito longe de lotar. Mesmo sem o clima da Copa das Confederações, a equipe de Felipão mostrou seriedade contra um adversário que não justificou já estar classificado para a Copa do Mundo do ano que vem. Empurrado pelos reservas e por Neymar, o Brasil se recuperou da derrota para a Suíça, em agosto, e ganhou moral para pegar Portugal, nesta terça-feira, em Boston.

O lateral-esquerdo Marcelo não vai aos Estados Unidos. O jogador sofreu uma lesão muscular no primeiro tempo, saiu no intervalo e não terá condições de jogo até terça. A expectativa, porém, é que Oscar, que torceu tornozelo direito na última quinta, possa ficar à disposição. Do lado português, Cristiano Ronaldo não joga.

O JOGO

Mesmo sem Daniel Alves, Oscar, Hulk e Fred, Felipão decidiu manter a formação que deu certo na Copa das Confederações, com Neymar caindo pela esquerda e Bernard pela direita. Ramires e Paulinho se revezavam para armar, no espaço deixado por Oscar.

E foi na base da marcação forte no campo de ataque, um dos méritos da equipe campeã em junho, que o Brasil dominou o jogo contra a fraca seleção australiana. Mostrando seriedade, o time de Luiz Felipe Scolari abriu o placar já aos 7 minutos. Neymar cruzou da direita, Bernard bateu bonito, de primeira, e acertou a trave. No rebote, Jô mandou para dentro.

O segundo gol também fez brilharem os olhos dos atleticanos. Bernard recebeu passe de Maicon em profundidade, novamente pela direita, e cruzou para Jô marcar o segundo dele, aos 33 minutos.

Um minuto depois, Neymar deixou o dele. O atacante recebeu passe de Ramires, ganhou fácil da marcação na corrida, invadiu a área e bateu rasteiro na saída do goleiro. O craque ainda perdeu dois gols no primeiro tempo. Em uma das oportunidades, driblou quatro defensores em curto espaço, mas bateu por cima. Em outra, tabelou com as pernas do marcador, chutou tirando de Schwarzer, mas para fora.

No intervalo, Felipão sacou Marcelo, com dores musculares, e colocou Maxwell. O lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain aproveitou bem a chance e deu o cruzamento para Ramires, de cabeça, fazer o quarto, aos 12 minutos. Pouco depois, o volante, outro que colocou dúvidas na cabeça de Felipão depois da sua atuação neste sábado, no lugar de Oscar, ainda acertou uma bola na trave, em um chute de longe.

Autor de dois gols, chegando a três apenas no Mané Garrincha com a camisa da seleção, Jô deu lugar a Alexandre Pato no segundo tempo, quando Felipão mexeu em quase todo o time. O corintiano aproveitou bem a chance. Aos 26 minutos, Hernanes e Neymar tabelaram, o atacante cruzou na medida e Pato pegou de primeira para fazer o quinto.

O sexto foi especial também. Luiz Gustavo recebeu tabelou com Neymar, jogou para a esquerda e bateu no ângulo de Schwarzer para fazer o seu primeiro gol com a camisa da seleção.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 6 x 0 AUSTRÁLIA

BRASIL - Julio Cesar; Maicon (Marcos Rocha), Thiago Silva, David Luiz (Dante) e Marcelo (Maxwell); Luiz Gustavo, Paulinho (Hernanes), Ramires e Bernard (Lucas); Jô (Alexandre Pato) e Neymar. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

AUSTRÁLIA - Schwarzer; Neill, McGowan, Ognenovski e McKay; Jedinak (Milligan), Bresciano, Kruse e Oar (Archie Thompson); Holman e Kennedy (Mitchell Duke). Técnico: Holger Osiecki.

GOLS - Jô, aos 7 e aos 33, e Neymar, aos 34 minutos do primeiro tempo. Ramires, aos 12, Alexandre Pato, aos 26, e Luiz Gustavo, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Enrique Cáceres (Fifa/Paraguai).

RENDA - R$ 3.751.640,00.

PÚBLICO - 40.428 pagantes.

LOCAL - Estádio Mané Garrinha, em Brasília (DF).