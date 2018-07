Brasil faz jogo amistoso contra a Áustria no dia 18 de novembro

A CBF confirmou nesta terça-feira o adversário e o local do último amistoso da seleção brasileira em 2014 nas datas reservadas pela Fifa para compromissos internacionais. No dia 18 de novembro, a equipe dirigida por Dunga terá pela frente a Áustria, em compromisso marcado para o Estádio Ernst Happel, em Viena.

Antes do amistoso contra os austríacos, no dia 12 de novembro, o Brasil enfrentará a Turquia, em Istambul. Assim, o duelo com os austríacos será o sexto jogo do Brasil desde a volta de Dunga ao comando da equipe após a Copa do Mundo.

Atualmente em 39º lugar no ranking da Fifa, a Áustria está envolvida nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, mas terá uma folga em seu calendário após receber a Rússia, também em Viena, em 15 de novembro, o que permitirá a realização do amistoso contra o Brasil, que ocupa a sexta colocação na lista.

A seleção austríaca não disputa uma Copa do Mundo desde 1998, quando caiu na primeira fase. A melhor participação da Áustria em Mundiais foi em 1954, quando terminou na terceira colocação. As seleções brasileira e austríaca não se enfrentam em uma partida oficial desde um amistoso realizado em 1988 e vencido pelo Brasil por 2 a 0, com gols de Andrade e Edmar.

Depois do amistoso em Viena, a seleção brasileira só voltará a campo em 2015. Dunga deve dar sequência ao processo de renovação da equipes mesclando jogadores experientes com jovens promessas. Como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil estarão em sua reta final, é provável que o treinador dê preferência a atletas que atuam no exterior para não prejudicar os clubes brasileiros.

Em seu retorno à seleção, o treinador venceu os dois jogos que disputou: 1 a 0 contra Equador e Colômbia. No próximo sábado, o Brasil enfrenta a Argentina, no Ninho do Pássaro, em Pequim, pelo Superclássico das Américas. Três dias depois encara o Japão, em amistoso em Cingapura.