Brasil fecha ano em 4.º no ranking feminino da Fifa

Campeões olímpicos em Londres neste ano no futebol feminino, os Estados Unidos se mantiveram na liderança do ranking, mesmo posto que ocuparam no final de 2011, quando foram vice-campeões mundiais e eliminaram o Brasil nas quartas de final daquela Copa. A Alemanha, campeã do mundo em 2003 e 2007, figura na mesma segunda colocação que já ostentava ao término da temporada passada.

O Japão, que eliminou a seleção brasileira nas quartas de final da Olimpíada de 2012 e caiu diante dos Estados Unidos na decisão do ouro, sustentou a terceira posição do fim de 2011 e se manteve logo à frente do Brasil. As brasileiras, por sinal, amargaram em Londres a pior campanha do País em jogos olímpicos - antes disso o time nacional feminino foi medalha de prata em Atenas/2004 e Pequim/2008 e quarto colocado em Atlanta/1996 e Sydney/2000.

Apesar do fracasso olímpico, a brasileira Marta foi indicada como uma das três finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo de 2012 eleita pela Fifa. Cinco vezes ganhadora da premiação, de forma consecutiva entre 2006 e 2010, ela concorre desta vez com as norte-americanas Abby Wambach e Alex Morgan.

Confira as dez mais colocadas do ranking feminino da Fifa:

1) Estados Unidos, 2.209 pontos

2) Alemanha, 2.171

3) Japão, 2.110

4) Brasil, 2.044

5) França, 2.033

6) Suécia, 2.021

7) Canadá, 2.006

8) Inglaterra, 1.976

9) Austrália, 1.943

9) Coreia do Norte, 1.943