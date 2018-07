Brasil fica em oitavo em desafio de rúgbi em Barueri

A Seleção Brasileira de Rugby Sevens Feminino terminou em oitavo lugar no Super Desafio BRA de Rúgbi Sevens, que aconteceu neste fim de semana na Arena Barueri. A competição vale como a segunda etapa fixa da Série Mundial da modalidade. A Austrália sagrou-se campeã, com Canadá na segunda posição e a Nova Zelândia em terceiro.

Baby Futuro, uma das jogadores mais experientes da seleção, aprovou o desempenho do time. “Foi um grande teste para nosso time. Jogamos diante das melhores do mundo e mostramos que estamos evoluindo. Tivemos uma importante vitória contra o Japão, no primeiro dia, que nos colocou entre as oito primeiras colocadas. Agora precisamos trabalhar forte para aprimorar tudo o que precisamos, até os Jogos Olímpicos”, disse.

OS JOGOS

Após um primeiro dia com duas derrotas, para Inglaterra e França, e uma vitória, sobre o Japão, o Brasil iniciou o segundo dia jogando as quartas de final contra a favorita Nova Zelândia. A seleção não foi párea para as neozelandesas: o jogo acabou em 41 a 0.

O resultado colocou o Brasil na disputa da taça prata, onde as Tupis - como o time é chamado - reencontraram a França. Assim como no primeiro dia, as francesas impuseram seu jogo e venceram as brasileiras, desta vez por 24 a 7. Na disputa pelo sétimo lugar, o Brasil reencontrou a Inglaterra, em jogo que terminou também com o placar em 24 a 7 - no sábado as meninas haviam perdido de 24 a 12.

Quem fez bonito no segundo dia de jogos foi a Austrália, que derrotou Fiji (10 a 0), Estados Unidos (34 a 0) e Canadá (29 a 0), na grande final, para se tornar bicampeã do Super Desafio BRA de Rugby Sevens, a etapa brasileira do Circuito Mundial – o primeiro título em solo brasileiro foi conquistado em 2014.

Com o resultado, o Brasil subiu para o 9º lugar na classificação geral da Série Mundial de Sevens. As tupis voltam a campo no torneio nos dias 8 e 9 de abril, com a disputa da terceira etapa, em Atlanta (EUA).

Classificação final do Super Desafio BRA de Rugby Sevens

1º - Austrália (20), 2º - Canadá (18), 3º - Nova Zelândia (16), 4º - Estados Unidos (14), 5º - França (12), 6º - Fiji (10), 7º - Inglaterra (8), 8º - Brasil (6), 9º - Rússia (4), 10º - Japão (3), 11º - Espanha (2), 12º - Irlanda (1).

Classificação geral da Série Mundial de Sevens: 1-Austrália (40), 2-Nova Zelândia/Canadá (28), 4-França (26), 5-Inglaterra (24), 6-Rússia (22), 7-Fiji (18), 8-Estados Unidos (16), 9-Brasil (9), 10-Espanha (8), 11-Japão (7), 12-Irlanda (2).

Resultados do Super Desafio BRA de Rugby Sevens

Austrália 29 x 0 Canadá (Austrália campeã)

Estados Unidos 0 x 28 Nova Zelândia (3º lugar)

Fiji 5 x 17 França (Taça prata)

Inglaterra 24 x 7 Brasil

Japão 12 x 38 Rússia (Taça bronze)

Espanha 19 x 0 Irlanda

Nova Zelândia 10 x 19 Canadá

Austrália 34 x 0 Estados Unidos

Brasil 7 x 24 França

Fiji 26 x 12 Inglaterra

Irlanda 0 x 15 Rússia

Espanha 7 x 17 Japão

Estados Unidos 22 x 12 Inglaterra

França 0 x 19 Canadá

Nova Zelândia 41 x 0 Brasil

Austrália 10 x 0 Fiji

Resultados do primeiro dia do Super Desafio BRA de Rugby Sevens

Inglaterra 38 x 5 Japão

França 29 x 10 Brasil

Austrália 26 x 17 Fiji

Canadá 26 x 7 Irlanda

Rússia 12 x 19 Espanha

Nova Zelândia 35 x 5 Estados Unidos

Inglaterra 24 x 12 Brasil

França 36 x 7 Japão

Austrália 19 x 5 Irlanda

Canadá 24 x 7 Fiji

Rússia 10 x 19 Estados Unidos

Nova Zelândia 46 x 0 Espanha

Inglaterra 12 x 17 França

Japão 5 x 27 Brasil

Austrália 29 x 14 Canadá

Fiji 15 x 7 Irlanda

Rússia 10 x 40 Nova Zelândia

Espanha 0 x 33 Estados Unidos