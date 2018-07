Brasil fica fora da semifinal da Libertadores pela 1.ª vez desde 1991

SÃO PAULO - O empate do Cruzeiro por 1 a 1 contra o San Lorenzo na noite desta quarta-feira não significou apenas a eliminação do clube da Copa Libertadores da América. É também a primeira vez desde 1991 que os times brasileiros não alcançam sequer a semifinal no principal torneio do continente. Naquele ano, um gol marcado por Batistuta, de pênalti, classificou o Boca Juniors, que sonhava com o seu terceiro título da Libertadores, para as semifinais, derrotando o Flamengo.

Desde então, nas 23 edições disputadas, o Brasil acabou campeão do torneio em 12 oportunidades, com nove equipes diferentes, sendo três títulos do São Paulo, dois do Internacional e uma conquista do Grêmio, Cruizeiro, Vasco, Palmeiras, Santos, Corinthians e Atlético-MG. Além dos títulos conquistados, o Brasil ainda alcançou a final do torneio contra equipes estrangeiras em outras sete oportunidades. Em 1994, o São Paulo acabou derrotado na final do torneio, situação repetida por Palmeiras, São Caetano, Santos, Grêmio, Fluminense e Cruzeiro. Em 2005 e 2006, Atlético-PR e São Paulo enfrentaram equipes brasileiras e acabaram derrotados na final.

Apenas em três situações, o Brasil não teve um representante na final, neste período. Em 1996, o Grêmio, atual campeão, sucumbiu diante do América de Cali, com uma derrota por 3x1, em Cali. Em 2001, o Palmeiras teve o artilheiro do torneio, mas não conseguiu gols o suficiente para derrotar um velho conhecido, que já havia eliminado a equipe paulista um ano antes: Boca Juniors, mais uma vez nos pênaltis. três anos mais tarde, o Once Caldas fez um torneio memorável que terminou em título, mas não sem antes eliminar o São Paulo na semfinal do torneio, último representante brasileiro.

Na última chance do Brasil na Libertadores 2014, o Cruzeiro tentou todas as alternativas contra o San Lorenzo, com bola na trave, um jogador a mais no segundo tempo e pressão total, mas ficou no empate com a equipe argentina, o que tirou do país da Copa do Mundo a possibilidade de defender a vaga no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.

PARTICIPAÇÕES DO BRASIL NAS ÚLTIMAS EDIÇÕES DA LIBERTADORES

1991 - Flamengo - Quartas-de-final

1992 - São Paulo - Campeão

1993 - São Paulo - Campeão

1994 - São Paulo - Vice-campeão

1995 - Grêmio - Campeão

1996 - Grêmio - Semifinalista

1997 - Cruzeiro - Campeão

1998 - Vasco - Campeão

1999 - Palmeiras - Campeão

2000 - Palmeiras - Vice-campeão

2001 - Palmeiras - Semifinalista

2002 - São Caetano - Vice-campeão

2003 - Santos - Vice-campeão

2004 - São Paulo - Semifinalista

2005 - São Paulo - Campeão

2006 - Internacional - Campeão

2007 - Grêmio - Vice-campeão

2008 - Fluminense - Vice-campeão

2009 - Cruzeiro - Vice-campeão

2010 - Internacional - Campeão

2011 - Santos - Campeão

2012 - Corinthians - Campeão

2013 - Atlético-MG - Campeão

2014 - Cruzeiro - Quartas-de-final