Brasil goleia a Bolívia com facilidade na estreia das Eliminatórias

A seleção brasileira não teve dificuldades em seu primeiro jogo na caminhada rumo à Copa do Mundo do Catar em 2022. Na noite desta sexta-feira, a equipe goleou a Bolívia por 5 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, pela rodada inicial das Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil se impôs desde o começo da partida e aproveitou a falta de qualidade da Bolívia, que ainda estava cheia de desfalques.

Neymar foi titular, após recuperar-se de dores na região da lombar, e deu duas assistências. Os gols foram marcados por Marquinhos, Roberto Firmino, duas vezes, Carrasco (contra) e Philippe Coutinho. O próximo jogo do Brasil será contra o Peru, na terça-feira, em Lima.

O jogo serviu para Tite colocar em prática a estratégia para furar a retranca dos adversários. O treinador tinha admitido que essa era uma de suas preocupações para esse ciclo para a Copa de 2022. Ele quer encontrar formas de o Brasil ser mais criativo e achar espaço na defesa rival.

O primeiro teste foi positivo. A seleção atacava em uma formação 2-3-5 e até demorou para abrir o placar aos 15 minutos de jogo. Antes de Marquinhos aproveitar cruzamento na medida de Danilo, o Brasil já havia tido duas chances claras para marcar, mas Everton Cebolinha e Marquinhos mandaram para fora.

O gol não mudou a postura da Bolívia, que se fechava em duas linhas na intermediária e não conseguia passar do meio de campo. Era um ataque contra defesa. O Brasil chegou a ter quase 90% da posse de bola em algumas partes do primeiro tempo.

Na etapa final, não deu nem tempo de ver se a entrada de Céspedes mudaria algo na Bolívia. O Brasil marcou o terceiro aos três minutos, novamente com Firmino, que recebeu assistência de Neymar e contou com a falha do goleiro Lampe.

Do outro lado, Weverton só foi ter trabalho aos cinco minutos, em defesa de chute de fora da área de Bruno Miranda. O goleiro do Palmeiras teve chance como titular porque Alisson se recupera de lesão no ombro esquerdo.

A Bolívia adiantou a marcação, e o Brasil começou a aproveitar os espaços. Neymar fez fila, com direito a rolinho, mas se atrapalhou e não conseguiu finalizar. Em seguida, aos 20, Coutinho cruzou, Rodrygo cabeceou e a bola pegou em Carrasco e entrou. Sete minutos depois, o Brasil marcou o quinto: após cruzamento de Neymar, Coutinho apareceu como centroavante e mandou de cabeça.

Nos minutos finais, o Brasil continuou pressionando. Neymar chegou a balançar a rede, mas estava em posição de impedimento quando finalizou. Tite gritava à beira do campo para a equipe atacar. O sexto gol, porém, não saiu.

No teste inicial, destaque principalmente para Renan Lodi, lateral-esquerdo do Atlético de Madrid que busca ocupar a vaga que foi de Marcelo nos últimos anos na seleção. Ele atuou praticamente como um ponta, formando a linha de cinco jogadores ofensivos. Firmino larga em vantagem na disputa pela vaga com Gabriel Jesus (cortado por lesão). Novidade no meio, Douglas Luiz ajudava no início da construção das jogadas ao lado do capitão Casemiro e do lateral-direito Danilo. A estratégia funcionou, embora o adversário fosse bastante fraco.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 5 X 0 BOLÍVIA

BRASIL: Weverton; Danilo, Thiago Silva (Felipe), Marquinhos e Renan Lodi (Alex Telles); Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho (Everton Ribeiro); Everton Cebolinha, Neymar (Rodrygo) e Roberto Firmino (Richarlison). Técnico: Tite.

BOLÍVIA: Lampe; Jesús Sagredo, Carrasco, Valverde e José Sagredo; Wayar (Zabala), Bustamante (Gonzales) e Áraber (Cardozo); Miranda, Saldías (Céspedes) e Menacho (Campos). Técnico: César Farías.

Gols: Marquinhos, aos 15, Firmino, aos 29 do primeiro tempo; Firmino, aos 3, Carrasco (contra), aos 20, Coutinho, aos 27 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Thiago Silva; Carrasco, Campos, Zabala e Céspedes.

Árbitro: Leodan González (Uruguai)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).