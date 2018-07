Brasil goleia China na primeira vitória em torneio Sub-20

Após dois empates, a seleção brasileira sub-20 enfim conquistou a primeira vitória no Torneio de Cotif, disputado em Valência, na Espanha. O time comandado pelo técnico Alexandre Gallo goleou a frágil China por 4 a 0, com dois gols de Gabriel, do Santos. Nathan e Yuri Mamute marcaram os outros.

Acompanhado pelo técnico Dunga, o jogo foi o melhor da seleção no torneio até agora. Jogando mais solto na grama sintética, o time dominou desde o início mas só balançou as redes uma vez no primeiro tempo - cada etapa conta com apenas 35 minutos na competição amistosa.

Na etapa final, o Brasil deslanchou a passou a converter as chances desperdiçadas no início. Gabriel foi a principal referência do ataque, mais produtivo no segundo tempo. Com os quatro gols, a seleção superou os empates por 1 a 1 e 0 a 0 contra Catar e Equador nas partidas anteriores.

Dunga só passou a acompanhar o torneio in loco na segunda partida. Acompanhado de Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções da CBF, o treinador dá início à aguardada integração do time principal com a base ao observar mais de perto os jovens jogadores.

Depois do jogo deste sábado, a seleção brasileira volta a campo já neste domingo para duelar com a Espanha.