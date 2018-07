Brasil goleia Japão por 4 x 0 com dois gols de Neymar

O Japão, que estava invicto há oito jogos e entrou em campo confiante pela vitória por 1 x 0 sobre a França na sexta-feira, decidiu atacar a seleção brasileira desde o início, mas acabou superado pelo talento e eficiência dos jogadores brasileiros em uma dia frio na cidade polonesa de Wroclaw.

O meia Paulinho abriu o marcador num chute forte e Neymar converteu um pênalti duvidoso sofrido por Kaká para dar vantagem de 2 x 0 ao Brasil em menos de 30 minutos de jogo.

Neymar marcou outra vez no início do segundo tempo, em um chute que desviou na defesa japonesa, e Kaká completou a goleada marcando o segundo gol em dois jogos seguidos em seu retorno à equipe após ausência de mais de dois anos. O meia do Real Madrid também fez um gol na vitória de 6 x 0 sobre o Iraque na semana passada.

"Acho que acrescento bastante coisa a esse grupo e posso acrescentar ainda mais. Espero que não seja só uma convocação esporádica e que eu tenha conquistado nessas duas oportunidades meu espaço para ficar", disse Kaká em entrevista a repórteres de TV após a partida.

Além dos quatro gols, o Brasil ainda acertou a trave duas vezes e poderia ter marcado outras vezes contra os japoneses.

Essa foi a sexta vitória seguida da equipe do técnico Mano Menezes, que decidiu nos jogos com Iraque e Japão adotar uma tática sem um ataque fixo, com Neymar e Hulk na frente ajudados por Oscar e Kaká na armação das jogadas.

Antes desses amistosos, o Brasil vinha sendo criticado apesar das vitórias conquistadas sobre África do Sul, China e Argentina, jogando em casa, nas partidas anteriores. Mano foi vaiado nesses jogos e, contra os argentinos, houve inclusive gritos da torcida pedindo a volta do ex-técnico da seleção Luis Felipe Scolari.

Nesta terça, no entanto, o time jogou bem e soube aproveitar os espaços deixados pelo Japão, que buscou o ataque insistentemente mas parou numa boa atuação do goleiro brasileiro, Diego Alves.

A seleção brasileira voltará a campo no dia 14 de novembro, contra a Colômbia, em amistoso que será disputa nos Estados Unidos. (Por Pedro Fonseca)