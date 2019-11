Brasil goleia Nigéria e pega a Rússia nas quartas do Mundial de Futebol de Areia

A seleção brasileira fechou a sua participação na fase de grupos do Mundial de Futebol de Areia com uma goleada, 100% de aproveitamento e na liderança da sua chave. Pela rodada final do Grupo D, a equipe nacional massacrou a Nigéria por 12 a 2, na noite desta terça-feira, em Luque, no Paraguai.

O triunfo deixou o Brasil com nove pontos e em primeiro lugar no Grupo D, pois nas rodadas anteriores a seleção havia vencido Omã, por 8 a 2, e Portugal, por 9 a 7. Os portugueses, aliás, somaram seis pontos e avançaram na segunda posição. Omã, com três, e Nigéria, sem pontuar, estão eliminados.

Embora o placar do duelo desta terça tenha sido dilatado, a seleção encontrou alguma dificuldade no começo do confronto, tendo terminado o primeiro dos três tempos em vantagem de 2 a 1. Mas depois do segundo gol nigeriano, marcou mais nove vezes, fechando o duelo em 12 a 2. E Rodrigo foi o destaque da goleada ao fazer três gols.

O fim do Grupo D também fechou a tabela da quartas de final do Mundial. O Brasil voltará a campo na próxima quinta-feira, às 16h15, quando terá pela frente a seleção da Rússia, segunda colocada do Grupo C. Os oponentes da seleção foram campeões mundiais em 2011 e 2013.

Em caso de triunfo, o rival do Brasil nas semifinais do Mundial sairá do confronto entre Itália e Suíça. Os outros duelos das quartas de final vão ser Japão x Uruguai e Senegal x Portugal. Todos esses confrontos estão agendados para quinta-feira.