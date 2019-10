Brasil goleia os Estados Unidos em último teste antes do Mundial Sub-17

O Brasil venceu seu último teste antes da estreia no Mundial Sub-17. Na tarde deste sábado, a seleção brasileira goleou os Estados Unidos por 4 a 1, no amistoso realizado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Escalada com Matheus Donelli; Yan, Henri, Luan Patrick e Patrick; Daniel Cabral, Talles Costa, Gabriel Veron e João Peglow; Kaio Jorge e Talles Magno, a equipe brasileira saiu atrás no placar. Ricardo Pepi marcou para os norte-americanos no início do primeiro tempo. A vantagem do adversário durou pouco e a seleção logo se impôs e construiu a vitória com naturalidade.

O Brasil empatou pouco tempo depois de ter levar o primeiro e único gol no jogo. Saldaña, na tentativa de recuar para o goleiro, marcou contra aos nove minutos.

No final da primeira etapa, João Peglow, Luan Patrick e Talles Magno pararam no goleiro Daminas Las.

Depois de tanto insistir, a seleção treinada por Guilherme Dalla Dea virou o jogo com Gabriel Veron no começo aos seis minutos. O meia do Palmeiras recebeu de Henri, limpou a marcação e chutou rasteiro, com precisão. Três minutos depois, Patryck cruzou na medida para Kaio Jorge fazer 3 a 1. O jogo seguiu controlado e aos 31 o Brasil transformou o placar em goleada. Diego Rosa, em seu primeiro toque na bola, acertou uma pancada de fora da área e selou o resultado.

Principal estrela da seleção sub-17, Talles Magno não balançou as redes, mas teve boa exibição e foi um dos quatro jogadores que esteve em campo durante todo o amistoso. Ao final da partida, a promessa do Vasco deu atenção aos torcedores presentes, que enfrentaram a chuva para conseguir uma foto ou autógrafo.

O Brasil estreia no Mundial Sub-17 no próximo sábado, dia 26, diante do Canadá, no Estádio Bezerrão, em Brasília. No Grupo A da competição, a equipe brasileira, além dos canadenses, também vai enfrentar Nova Zelândia e Angola.