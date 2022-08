Jogos do Brasil estão entre os mais procurados na venda de ingressos da Copa do Mundo, informa Fifa

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que já vendeu 2,45 milhões de ingressos para a Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano. Os jogos envolvendo a seleção brasileira na fase de grupos estão entre os mais procurados por torcedores de diferentes cantos do mundo.

De acordo com a entidade, foram negociados 520.532 bilhetes na mais recente etapa de vendas para o Mundial do Catar, no período entre 5 de julho e 16 de agosto. As maiores demandas foram para partidas da fase de grupos. E a seleção brasileira está envolvida em dois dos cinco jogos mais procurados: Camarões x Brasil e Brasil x Sérvia.

Também tiveram alta demanda os seguintes confrontos: Portugal x Uruguai, Costa Rica x Alemanha e Austrália x Dinamarca. Estes jogos foram procurados por torcedores do Catar, Arábia Saudita, Estados Unidos, México, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra, Argentina, Brasil, País de Gales e Austrália.

Segundo a Fifa, a maior demanda tem vindo do país anfitrião e dos vizinhos árabes. Depois vêm torcedores das Américas e da Europa. A entidade não divulgou um ranking com os países que mais compraram ingressos até agora. A última etapa de vendas será em setembro. Torcedores que já garantiram bilhetes poderão comprar mais entradas, que serão vendidas somente pelo site oficial: FIFA.com/tickets.

A Copa do Mundo terá início no dia 20 de novembro, um dia antes do previsto, conforme anunciou a Fifa na semana passada. O duelo entre o anfitrião Catar e o Equador vai abrir o grande evento, na capital Doha.