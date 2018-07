Brasil joga mal e perde para o Uruguai no Sul-Americano Sub-20

A seleção pré-olímpica do Brasil sofreu, sábado à noite, o seu primeiro revés no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Apático, o time do técnico Alexandre Gallo mostrou poucos recursos, foi dominado e perdeu para os donos da casa, o Uruguai por 2 a 0, em Maldonado. Pereiro e Arambarri marcaram de cabeça.

Com o resultado, o Brasil está na terceira colocação do Grupo B, com três pontos, atrás do Uruguai (seis) e do Chile (três). Os chilenos, que levaram 2 a 1 da seleção brasileira na estreia, têm melhor saldo de gols por terem feito 2 a 0 na Venezuela, também no sábado.

Na partida contra os uruguaios, o goleiro Marcos foi o melhor jogador brasileiro. Frágil, a defesa permitiu que os rivais levassem perigo por diversas vezes. Em se considerando também a partida contra o Chile, o Brasil já levou três gols no torneio, todos pelo alto.

Neste sábado, Pereiro abriu o placar aos 27 minutos, após cobrança de falta. No segundo tempo, aos 16, também após falta levantada na área, Arambarri ampliou. O lance acordou o Brasil, o santista Gabriel entrou no time no lugar de Marcos Guilherme, mas faltou organização para que o time de Gallo buscasse o empate.

Na segunda-feira, o Brasil volta a campo para enfrentar a Venezuela, às 22h, novamente em Maldonado. A seleção brasileira já está classificada para os Jogos Olímpicos por ser dona da casa. Enquanto isso, os demais sul-americanos brigam por uma vaga no Rio/2016 e outra na repescagem. Para o Brasil, o torneio vale como seletiva para o Mundial Sub-20.