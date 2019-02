Brasil jogará na Eslováquia por vaga no Grupo Mundial II da Fed Cup

A Eslováquia será a adversária do Brasil nos playoffs do Grupo Mundial II da Fed Cup. Nesta terça-feira, o sorteio realizado pela Federação Internacional de Tênis definiu o adversário da equipe nacional na disputa por uma vaga na segunda divisão da equipe feminina de 2020. O confronto será fora de casa.

O Brasil avançou aos playoffs do Grupo Mundial II da Fed Cup ao faturar no último fim de semana, em Medellín, o título do Zonal Americano I, tendo derrotado a equipe do Paraguai na decisão. A equipe não atingia esse estágio desde 2014, quando perdeu para a Suíça, em casa, por 4 a 1.

O confronto entre Brasil e Eslováquia será realizado em 20 e 21 de abril, em piso e local ainda a ser determinado pela equipe anfitriã, que vai disputar o confronto para permanecer no Grupo Mundial II após perder a série para a Letônia, fora de casa, por 4 a 0.

Nesse confronto, a Eslováquia não contou com as suas duas principais tenistas no ranking da WTA, Dominika Cibulkova, a número 30 do mundo e vice-campeã do Aberto da Austrália em 2014, e Viktoria Kuzmova, a número 46.

O país também conta com outras duas tenistas entre as cem melhores do mundo: Anna Karolina Schmiedlova (61ª) e Magdalena Rybarikova (69ª), que também não enfrentou a Letônia.

Em 172º lugar, Beatriz Haddad Maia é a melhor brasileira na lista da WTA. Carolina Meligeni Alves, Luisa Stefani e Gabriela Cé foram as outras jogadoras que compuseram o time brasileiro em Medellín.

Os outros três confrontos dos playoffs do Grupo Mundial II também foram definidos e serão: Rússia x Itália, Japão x Holanda e Grã-Bretanha x Casaquistão. Já os duelos da repescagem da elite são: República Checa x Canadá, Estados Unidos x Suíça, Letônia x Alemanha e Bélgica x Espanha.