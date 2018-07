Brasil jogará no Allianz Parque e no Beira-Rio antes da Copa América

O coordenador geral de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, confirmou nesta segunda-feira os palcos dos dois amistosos preparatórios para a Copa América, que será disputada no Chile. Os jogos com México e Honduras acontecerão em São Paulo, no Allianz Parque, e em Porto Alegre, no Beira-Rio. As partidas serão disputadas em junho.

"Dia 7 será contra o México, em São Paulo, e dia 10 contra Honduras, em Porto Alegre. Os jogos serão no estádio do Palmeiras e no Beira-Rio. Ainda não está confirmado oficialmente, por motivos de contrato, mas serão lá", disse Gilmar logo após evento que reuniu treinadores da Série A na sede da CBF, no Rio.

Gilmar disse ainda que a lista de convocados, que será anunciada na próxima terça-feira, "ainda não está fechada". Segundo ele, algumas reuniões com o técnico Dunga ainda irão acontecer antes do anúncio oficial.

O treinador, porém, já avisou que não incluirá na lista nenhum jogador que ainda não tenha sido convocado por ele desde o seu retorno ao comando da seleção, após a Copa do Mundo. No grupo do Brasil na Copa América estão Peru, Colômbia e Venezuela.