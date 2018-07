Brasil leva 3 a 0 da Colômbia em despedida do Sul-Americano

A seleção brasileira olímpica fechou de forma melancólica a sua campanha no Campeonato Sul-Americano Sub-20, neste sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O time comandado por Alexandre Gallo perdeu da Colômbia por 3 a 0, após levar três gols no segundo tempo, e fechou o hexagonal final da competição na modesta quarta posição, com sete pontos.

Para o Brasil, o único consolo é o fato de que o Brasil se garantiu no Mundial Sub-20, que será realizado na Nova Zelândia, entre maio e junho deste ano, pois os quatro primeiros colocados do Sul-Americano asseguram vaga na competição. A Colômbia, que chegou aos nove pontos com a vitória deste sábado, também disputará o torneio.

Essa foi a pior campanha do Brasil em um sul-americano Sub-20 desde 1979, quando também ficou com a quarta posição. E essa campanha foi um reflexo da pobre safra de jogadores formados atualmente pela base do futebol nacional. Para completar, a derrota deste sábado e a fraca campanha nesta edição do torneio faz Gallo ficar ainda mais ameaçado no cargo que ocupa, pois ele já vinha sendo questionado pelo seu trabalho na função.

O primeiro gol da vitória colombiana nesta noite foi marcado por Jarlan Barrera, aos 12 minutos da etapa final. Ele aproveitou uma falha do goleiro Marcos, que rebateu um cruzamento que veio com pouca força, permitindo a finalização para as redes no rebote.

Já o segundo e terceiro gols foram feitos por João Rodríguez, que havia acabado de entrar na partida e acabou sendo decisivo. Primeiro ele marcou ao invadir a grande área em velocidade pela esquerda e tocar rasteiro na saída do goleiro, aos 28 minutos. E depois ele deu lindo toque de cobertura por cima de Marcos, aos 46, após receber na entrada da área.

No primeiro jogo do dia em Montevidéu nesta rodada final do hexagonal, o Peru venceu o Paraguai por 3 a 1 e ficou com a quinta posição da competição, com três pontos, enquanto os paraguaios fecharam o torneio em sexto lugar, com apenas um.