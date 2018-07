Brasil leva susto, mas bate o Japão e avança em primeiro no futebol de areia

A seleção brasileira confirmou o favoritismo e avançou às quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de Areia com 100% de aproveitamento. Nesta terça-feira, a equipe chegou a levar um susto diante do Japão, mas arrancou para a vitória por 9 a 3 em Nassau, na Bahamas, fechando a primeira fase com três vitórias em três jogos e na liderança do Grupo D, em busca do pentacampeonato do torneio.

Agora, o Brasil espera a última partida deste estágio, entre Emirados Árabes Unidos e Portugal, para conhecer seu adversário. Se houver empate, o adversário será o time árabe, mas em caso de vitória dos portugueses, eles serão o rival dos brasileiros. Há ainda a possibilidade de o Paraguai entrar no caminho do País, isso se os Emirados Árabes vencerem.

Apesar do placar elástico, o Brasil suou no início da partida desta terça-feira. A seleção até abriu 2 a 0, com os gols de Goto, contra, e Rodrigo, mas permitiu a reação do Japão, que empatou nos últimos segundos e foi embalado para o segundo período.

Mas a partir daí, só deu Brasil, muito em função da ótima atuação de Rodrigo, autor de cinco gols na partida. A defesa da seleção também apareceu, permitindo apenas mais um gol do Japão nos dois períodos restantes, enquanto o camisa 9 brasileiro comandava o setor ofensivo.

De acordo com a tabela da competição, o Brasil volta a campo na quinta, às 18 horas (de Brasília), pelas quartas de final. Segundo colocado do Grupo D, o Taiti joga no mesmo dia contra o líder da chave C, posição que também está em disputa entre Paraguai e Emirados Árabes. As outras duas partidas das quartas estão definidas: Suíça x Irã e Itália x Senegal, todas na quinta.