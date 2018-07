Brasil levou a melhor em seis das sete prorrogações em Copas

O torcedor brasileiro pode até ficar com medo quando a seleção vai para a prorrogação durante jogos de Copa do Mundo, mas o retrospecto é bastante positivo. Em sete disputas de tempo extra, por seis vezes o desfecho foi positivo para equipe, como neste sábado, em Belo Horizonte, ao eliminar o Chile pelas oitavas de final.

A primeira disputa de tempo extra foi na Copa de 1938, na França. Logo na estreia, contra a Polônia, o jogo terminou empatado em 4 a 4 nos 90 primeiros minutos. Na prorrogação, o Brasil conseguiu vencer por 2 a 1 e avançou para as quartas de final da competição, quando o mesmo drama se repetiu.

O adversário foi a Checoslováquia, vice-campeã mundial no ano anterior. A partida disputadíssima terminou empatada em 1 a 1 e na prorrogação o placar não foi alterado. Como não havia pênaltis, o regulamento previa um novo confronto, dois dias depois. Nele, deu Brasil, com a vitória por 2 a 1.

No Mundial da Suíça, em 1954, o estranho regulamento fez o Brasil jogar o tempo extra ainda na primeira fase. A tabela previa que as seleções que ganhassem na estreia em seus grupos se enfrentariam pela segunda rodada e um empate classificaria ambas para as quartas de final. Diante da Iugoslávia, o jogo no tempo regulamentar terminou 1 a 1 e na prorrogação, ninguém marcou. O resultado fez a seleção avançar em primeiro lugar do grupo.

A seleção brasileira só teria uma partida tão longa somente em 1986, quando a prorrogação foi vilã pela primeira vez. Nas quartas de final contra a França, o jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal. A igualdade persistiu até o fim do tempo extra e nos pênaltis os franceses levaram a melhor: 4 a 3.

O trauma pela derrota no tempo extra terminou em 1994. A final contra a Itália, em Los Angeles, não teve gol em 120 minutos e teve um desfecho inesquecível para os torcedores. Vitória no título e conquista do tetra.

Quatro anos depois, na França, a prorrogação contra a Holanda, na semifinal, também foi dramática. Pelo regulamento, havia o gol de ouro para quem marcasse no tempo extra. A cada ataque havia a tensão depois do jogo terminar em 1 a 1. Ainda assim, as defesas se seguraram e nos pênaltis quem se consagrou foi o goleiro Taffarel, ao defender duas cobranças e colocar o Brasil na decisão.

Seleção brasileira na prorrogação em Copas:

1) Brasil 4x4 Polônia, Estrasburgo, na França, pela Copa de 1938

Na prorrogação, Brasil garante os 6 a 5 e classifica para as quartas de final

2) Brasil 1x1 Checoslováquia, Bordeaux, na França, pela Copa de 1938

Sem gols na prorrogação, Brasil ganha o jogo desempate por 2 a 1 e vai à semifinal

3) Brasil 1 x 1 Iugoslávia, Lausanne, na Suíça, pela Copa de 1954

Sem gols na prorrogação, Brasil confirma o empate e o primeiro lugar do grupo

4) Brasil 1 x 1 França, Guadalajara, no México, pela Copa de 1986

Sem gols na prorrogação, Brasil é eliminado nos pênaltis por 4 a 3

5) Brasil 0 x 0 Itália, Los Angeles, nos Estados Unidos, pela Copa de 1994

Sem gols na prorrogação, Brasil ganha nos pênaltis por 3 a 2

6) Brasil 1 x 1 Holanda, Marselha, na França, pela Copa de 1998

Sem gols na prorrogação, Brasil ganha nos pênaltis por 4 a 2

7) Brasil 1 x 1 Chile, Belo Horizonte, no Brasil, pela Copa de 2014

Sem gols na prorrogação, Brasil ganha nos pênaltis por 3 a 2