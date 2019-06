Brasil mostra preocupação com experiência e versatilidade do Peru

Cléber Xavier, auxiliar técnico da seleção brasileira, mostra preocupação com a experiência e a versatilidade do Peru, adversário que enfrenta o Brasil neste sábado, na Arena Corinthians, na última rodada da fase de grupos da Copa América.

“O Ricardo Gareca (técnico da seleção peruana) tem domínio da seleção e já trabalha lá há quatro anos. É um time experiente. Temos muito respeito aos jogadores mais experientes como Guerrero e Farfán, por exemplo, atletas que possuem uma rodagem maior”, afirmou o treinador em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira. “Nós vencemos o último jogo, mas qualquer uma das duas equipes poderia ter vencido”, completou o auxilar, referindo-se à vitória por 2 a 0 em novembro de 2016, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018.

Um dos pontos fortes da seleção peruana é a manutenção da base. Dos 11 titulares da vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia, no último jogo, apenas os zagueiros Zambrano e Abram não estiveram na Copa da Rússia, em 2018, quando o Peru encerrou um jejum de 36 anos sem disputar um Mundial.

A equipe peruana vai além do atacante Paolo Guerrero, que hoje no Inter e já passou por Corinthians e Flamengo. O time tem coadjuvantes como Cueva, ex-São Paulo e atualmente no Santos, e o veterano Farfán, de 34 anos.

Xavier afirma que o rival deste sábado apresenta um estilo dinâmico, que pode ser comparado aos dois primeiros rivais do Brasil: Bolívia e Venezuela. “É um mistura da Bolívia, que jogou mais retraída e dificultando a entrada dos nossos atacantes, e da Venezuela, que procurava explorar os contra-ataques”, compara o auxiliar. “Nós trabalhanos nosso setor defensivo para que seja cada vez mais seguro e também o processo ofensivo, para que seja mais efetivo”, revelou o auxiliar.