Brasil na Davis e clássicos pelo Brasil marcam final de semana

Durante quase todo o domingo, o tenista brasileiro Feijão encarou uma verdadeira batalha de resistência com o argentino Leonardo Meyer. A Argentina acabou levando a melhor em um jogo com 6h42 de duração. Os clássicos estaduais também foram destaque, em especial a nova vitória do Corinthians sobre o São Paulo, com direito a um pênalti perdido por Rogério Ceni. Santos e Palmeiras também venceram. Confira os melhores momentos do final de semana esportivo: