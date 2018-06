Brasil não cai na primeira fase da Copa do Mundo desde 1966

A vitória sobre a Costa Rica por 2 a 0 fez com que a situação do Brasil ficassse melhor, mas a seleção brasileira ainda precisa ficar em alerta para evitar um vexame histórico na Copa do Mundo da Rússia. Na quarta-feira, o time comandado por Tite volta a campo para enfrentar a Sérvia na busca pela classificação e também para evitar a eliminação na primeira fase, algo que aconteceu pela última vez há 52 anos.

Quando foi a última vez que o Brasil caiu na primeira fase da Copa do Mundo?

Na Copa de 1966, na Inglaterra, a seleção brasileira chegou empolgada por ter sido a última campeã - venceu em 1962, mas fracassou ainda na primeira fase. Na estreia, chegou a vencer a Bulgária por 2 a 0, mas depois perdeu para Portugal e Hungria, ambos por 3 a 1, e deu adeus ao torneio mundial.

Brasil caiu na primeira fase alguma outra vez?

Sim. O Brasil ainda foi eliminado na primeira fase em uma outra oportunidade. O fato ocorreu em 1930, quando bateu a Bolívia, mas caiu diante da Iugoslávia. Em 34, a competição foi disputada em mata-mata e o time brasileiro foi eliminado na primeira fase diante da Espanha.

Vale lembrar que os classificados para as oitavas de final podem ser definidos através da quantidade e da forma com que foram tomados cartões amarelos e cartões vermelhos durante os três primeiros jogos da primeira fase do Mundial da Rússia. Pela primeira vez, a Fifa usa o Fair play como critério de desempate em caso de igualdade de pontos entre as seleções. Veja mais aqui.