Brasil não vence em estreia de Copa do Mundo pela primeira vez desde 1978

Estreia do Brasil em Copas do Mundo não é mais sinônimo de vitória. Neste domingo, ao só empatar por 1 a 1 contra a Suíça, na Arena Rostov, em Rostov, na Rússia, a equipe perdeu a chance de iniciar a 10.ª edição consecutiva do principal torneio do futebol com triunfo. Eram 32 anos de resultados positivos, sendo que o último resultado ruim havia sido quando a seleção não foi além de outro 1 a 1, naquela oportunidade contra a Suécia, em Mar del Plata, na Argentina, em 1978.

Única equipe a participar de todas as edições da Copa do Mundo, o Brasil reduziu, assim, o seu ótimo retrospecto em estreias na Copa do Mundo. São, agora, 16 vitórias, três empates e duas derrotas no primeiro jogo da seleção no torneio. Essas duas estreias da equipe nacional ocorreram nas duas edições iniciais da competição - com o time perdendo para a Iugoslávia por 2 a 1, em 1930, e a Espanha por 3 a 1, em 1934.

O resultado deste domingo se soma a outros tropeços de várias seleções candidatas ao título nesta edição da Copa do Mundo. Na rodada inicial na Rússia, a Espanha empatou por 3 a 3 com Portugal, a Argentina ficou no 1 a 1 com a Islândia e a atual campeã Alemanha decepcionou ao cair por 1 a 0 para o México neste domingo.

Pressionada após o empate contra a Suíça, a seleção brasileira voltará a jogar nesta sexta-feira contra a Costa Rica, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo.

Confira os resultados do Brasil em estreias de Copa do Mundo:

2018 - Brasil 1 x 1 Suíça

2014 - Brasil 3 x 1 Croácia

2010 - Brasil 2 x 1 Coreia do Norte

2006 - Brasil 1 x 0 Croácia

2002 - Brasil 2 x 1 Turquia

1998 - Brasil 2 x 1 Escócia

1994 - Brasil 2 x 0 Rússia

1990 - Brasil 2 x 1 Suécia

1986 - Espanha 0 x 1 Brasil

1982 - Brasil 2 x 1 União Soviética

1978 - Suécia 1 x 1 Brasil

1974 - Brasil 0 x 0 Iugoslávia

1970 - Brasil 4 x 1 Checoslováquia

1966 - Brasil 2 x 0 Bulgária

1962 - Brasil 2 x 0 México

1958 - Brasil 3 x 0 Áustria

1954 - Brasil 5 x 0 México

1950 - Brasil 4 x 0 México

1938 - Brasil 6 x 5 Polônia

1934 - Espanha 3 x 1 Brasil

1930 - Iugoslávia 2 x 1 Brasil