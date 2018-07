Brasil opta pelo Pituaçu para treinar em Salvador

SALVADOR - O único treino da seleção brasileira em Salvador, para o jogo deste sábado contra a Itália, vai ser realizado nesta sexta-feira no Estádio de Pituaçu e não na Arena Fonte Nova. A CBF anunciou ter aberto mão de fazer o reconhecimento do gramado do local da partida porque ele não se encontra em boas condições. A atividade está prevista para começar às 16 horas.

O Pituaçu é um dos estádios catalogados pela Fifa para receber treinamentos de seleções tanto na Copa das Confederações quanto na Copa do Mundo de 2014. Tem capacidade para 32 mil pessoas e em fevereiro recebeu a visita do coordenador técnico do Brasil, Carlos Alberto Parreira, que gostou das instalações do local. "Tem o que precisamos para treinar. Um bom campo e bons vestiários", disse na época.

O estádio, pertencente ao governo baiano, recebeu novas traves e equipamentos para treinos e um kit saúde, com aparelhos como desfibrilador, e teve o gramado aparado recentemente. O Bahia é o clube que o utiliza com maior regularidade.

Já a empresa responsável pela colocação e manutenção do gramado da Fonte Nova, o Greenleaf, garantiu que o campo, mesmo tendo sido utilizado nesta quinta-feira no jogo entre Uruguai e Nigéria, poderia receber atividades nesta sexta sem comprometer a qualidade para o clássico marcado para sábado.