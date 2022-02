Testes na seleção brasileira para enfrentar o Paraguai acirram briga por vagas na Copa

Em ano de Copa do Mundo, a disputa por vagas entre os convocados vai se afunilando até o início do torneio. Na primeira partida do Brasil em 2022 atuando em casa, a seleção terá seis mudanças no time titular para o jogo contra o Paraguai nesta terça-feira, às 21h30, no Mineirão, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. De todos os setores, apenas o ataque que enfrentou o Equador no empate em 1 a 1 na quinta-feira foi mantido.

Ederson ocupará a vaga de Alisson no gol. O lateral-direito Emerson Royal, expulso na última partida, dá vaga a Daniel Alves, enquanto o lateral-esquedo Alex Sandro, que testou positivo para a covid-19, sai para a entrada Alex Telles. Na zaga, Marquinhos deve ficar na vaga de Militão, suspenso. Já no meio de campo, Casemiro e Fred dão vaga a Fabinho e Paquetá. Philippe Coutinho será mantido no time, assim como o jovem trio de ataque formado por Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, com média de idade de 22,6 anos.

"Quando a gente se sente apoiado (pela torcida), a tua possibilidade de desempenho é maior. Quando você vai para um local que te incentiva, você sente isso. É uma forma de esses jovens, e vão ter bastantes jovens, de se sentirem confiante. Que a camisa amarela seja de responsabilidade, mas também de alegria e confiança", disse o treinador.

Dos onze nomes, três atuaram em poucas partidas pela seleção brasileira e ganham nova oportunidade na briga por vaga na Copa do Mundo: Alex Telles (quatro jogos), Raphinha (seis) e Matheus Cunha (cinco). Telles ganhou a vaga após Renan Lodi ficar fora da convocação por não ter o esquema vacinal completo. Outro nome que briga por vaga no setor é Arana, do Atlético-MG.

Na ponta direita, Raphinha foi titular nas últimas quatro partidas e segue com prestígio com a comissão técnica. Já a posição de centroavante titular é a que tem mais concorrentes. Além de Matheus Cunha, que fez cinco jogos pela seleção, mas ainda não marcou, a briga se estende por Gabigol, Richarlison, Firmino e Gabriel Jesus. Tite já colocou em campo 60 jogadores no atual ciclo para o Mundial deste ano. Dos 26 atletas convocados para a atual data Fifa, apenas o zagueiro Gabriel Magalhães não fez sua estreia.

A seleção brasileira é líder invicta das Eliminatórias, com 36 pontos, sendo 11 vitórias e três empates, com o ataque mais goleador (28) e a defesa menos vazada (5). Depois do Paraguai, o Brasil só retorna aos campos no dia 24 de março para enfrentar o Chile dentro de casa e encerra sua participação nas Eliminatórias no dia 29, fora de casa, contra a Bolívia.

Do outro lado do confronto, o Paraguai ainda tem remotas chances de classificação à Copa do Mundo, mas o discurso no país já é de resignação. O técnico argentino Guillermo Schelotto disse que Brasil e Argentina estão em um patamar acima das outras seleções do continente. "Cabe a nós reconhecer. E a única maneira de igualar esse nível é dar tudo de si. Se não podemos jogar, temos que correr".

FICHA TÉCNICA

BRASIL - Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva (Gabriel Magalhães) e Alex Telles; Fabinho, Paquetá e Philippe Coutinho; Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Tite.

PARAGUAI - Silva; Escobar, Rojas, Junior Alonso e Arzamendia; Sánchez, Ojeda e Matías Rojas; Almirón, Sanabria e Carlos González. Técnico: Guillermo Schelotto.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG)

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Mineirão.

TV - Globo e Sportv.