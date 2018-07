Brasil passa Uruguai e sobe para sexto no ranking da Fifa

A seleção brasileira passou o Uruguai e subiu para o 6º lugar no ranking da Fifa atualizado nesta quinta-feira. O Brasil, agora sob o comando do técnico Dunga, abriu vantagem sobre a Espanha e superou o rival sul-americano graças às vitórias sobre Colômbia e Equador, em amistosos disputados no início deste mês.

Na última lista, em comparação à anterior, a seleção havia caído para 7º e estava empatada com a Espanha. Agora o time nacional soma 1.291 pontos e está à frente de Uruguai (1.243), Espanha (1.228) e França, que deixou a Suíça para trás (1.202 contra 1.175 pontos). Em outra mudança no Top 10, a equipe da Colômbia desbancou a Holanda e voltou a ocupar o terceiro lugar, igualando seu melhor resultado no ranking. Os holandeses figuram em 4º.

Campeã mundial no Brasil, a Alemanha segue na liderança, mesmo depois de levar 4 a 2 da Argentina, em amistoso no início deste mês. Os alemães subiram para 1.765 pontos, contra 1.631 dos argentinos, batidos na final do Mundial, no Maracanã, em julho. A Bélgica aparece em quinto lugar, sem mudanças em relação à lista passada.

Um dos destaques do novo ranking é a ascensão da Argélia. O time africano ganhou quatro posições e entrou no Top 20. A Guatemala, no entanto, foi quem mais chamou a atenção nesta lista. Seleção que mais jogou nas últimas semanas - foram seis partidas -, a equipe guatemalteca ganhou 331 pontos e subiu 77 posições, para o 57º lugar.

Ao todo, a Fifa baseou o ranking atual em 141 partidas disputadas nas últimas semanas. A próxima lista será divulgada no dia 23 de outubro.

CONFIRA O RANKING DA FIFA ATUALIZADO:

1) Alemanha, 1.765 pontos

2) Argentina, 1.631

3) Colômbia, 1.488

4) Holanda, 1.456

5) Bélgica, 1.444

6) Brasil , 1.291

7) Uruguai, 1.243

7) Espanha, 1.228

9) França, 1.202

10) Suíça, 1.175

11) Portugal, 1.150

12) Chile, 1.100

13) Itália, 1.068

14) Grécia, 1.052

15) Costa Rica, 988

16) México, 963

17) Estados Unidos, 936

18) Inglaterra, 935

19) Croácia, 928

20) Argélia, 926