Brasil pega anfitrião Emirados Árabes no Mundial Sub-17

Brasil e Emirados Árabes Unidos estão no Grupo A, que é completados pelas seleções da Eslováquia e de Honduras. Brasileiros e eslovacos vão abrir a competição em 17 de outubro, em partida que está marcada para o Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dabi. Os outros jogos da seleção brasileira na primeira fase serão nos dias 20, diante dos Emirados Árabes, e de Honduras, no dia 23.

Apesar de ser um dos maiores campeões do Mundial Sub-17, com três conquistas (1997, 1999 e 2003), ao lado da Nigéria, o Brasil não foi indicado como um dos cabeças de chave do sorteio pelos organizadores, que optaram pelo país-sede e pelas seleções campeãs continentais - o Brasil ficou apenas em terceiro lugar no último Sul-Americano Sub-17. Assim, a seleção brasileira acabou caindo na chave dos anfitriões do torneio.

Atual campeão do Mundial Sub-17, o México foi sorteado para a mesma chave da seleção nigeriana, o Grupo F, que também conta com as seleções do Iraque e da Suécia. Se classificam para as oitavas de final os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiro colocados.

Confira os grupos do Mundial Sub-17:

Grupo A: Emirados Árabes Unidos, Brasil, Honduras e Eslováquia.

Grupo B: Nova Zelândia, Uruguai, Costa do Marfim e Itália.

Grupo C: Usbequistão, Panamá, Marrocos e Croácia.

Grupo D: Japão, Venezuela, Tunísia e Rússia.

Grupo E: Irã, Argentina, Canadá e Áustria.

Grupo F: Iraque, México, Nigéria e Suécia.