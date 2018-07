Brasil pegará Coreia do Norte, Hungria e time da África no Sub-20

A seleção brasileira conheceu nesta terça-feira os seus adversários na fase de grupos do Mundial Sub-20, que será realizado neste ano na Nova Zelândia. A equipe atualmente dirigida por Alexandre Gallo vai encarar o campeão africano, a Coreia do Norte e a Hungria no Grupo E da competição.

Dono de cinco títulos do Mundial Sub-20, o Brasil se classificou para a edição deste ano do torneio ao terminar o Campeonato Sul-Americano, encerrado no último fim de semana, na quarta colocação. Agora, tentará voltar a ser campeão do torneio que venceu pela última vez em 2011.

Sorteado para o Grupo E, o Brasil vai disputar os dois jogos iniciais a primeira fase do Mundial Sub-20 em New Plymouth. A estreia, marcada para o dia 1º de junho, será contra o vencedor do Campeonato Africano Sub-20, que acontecerá entre os dias 8 e 22 de março no Senegal.

O segundo compromisso do Brasil vai ser em 4 de junho, diante da Hungria. E a equipe encerrará a sua participação na primeira fase no dia 7, dessa vez em Christchurch, diante da seleção da Coreia do Norte.

Disputado por 24 seleções divididas em seis grupos, a fase de grupos do Mundial Sub-20 vai classificar os dois primeiros colocados de cada chave e o quatro melhores terceiros colocados para as oitavas de final.

A anfitriã Nova Zelândia vai abrir o torneio em 30 de maio diante da Ucrânia e terá os Estados Unidos e Mianmar como outros adversários no Grupo A. O Grupo D do Mundial Sub-20 conta com a seleção do México, o Uruguai, atual vice-campeão do torneio, a Sérvia e uma seleção da África.

A Alemanha enfrentará Usbequistão, Honduras e a estreante seleção do Fiji no Grupo F, enquanto a Argentina, o Panamá, a Austrália e o terceiro colocado do torneio classificatório da África estão no Grupo B. O Grupo C é composto por Catar, Colômbia, Portugal e o quarto lugar da África. A França, campeã do último Mundial Sub-20, em 2013, não se classificou para o torneio deste ano.

Um dos vice-presidentes da Fifa, Jeffrey Webb lembrou durante o sorteio, realizado nesta terça-feira em Auckland, que o Mundial de Sub-20 é famoso por sua capacidade de revelar talentos.

"Vários dos jogadores que se destacaram no último Mundial Sub-20 jogaram na Copa do Mundo do ano passado no Brasil, tais como James Rodriguez e Paul Pogba", disse Webb, que também é presidente do comitê organizador do torneio.

Confira os grupos do Mundial Sub-20, que terá a sua final disputada em 20 de junho:

Grupo A: Nova Zelândia, Ucrânia, Estados Unidos, Mianmar.

Grupo B: Argentina, Panamá, África 3, Austrália.

Grupo C: Catar, Colômbia Portugal, África 4.

Grupo D: México, África 2, Uruguai, Sérvia.

Grupo E: África 1, Brasil, Coreia do Norte, Hungria.

Grupo F: Alemanha, Fiji, Usbequistão, Honduras.