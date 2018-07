Brasil pegará Suécia em adeus de estádio da final da Copa de 1958

SÃO PAULO - Depois de confirmar o calendário de amistosos da seleção brasileira no primeiro semestre deste ano, a CBF oficializou nesta quarta-feira que o Brasil irá enfrentar a Suécia no dia 15 de agosto, no Estádio Rasunda, palco da final da Copa de 1958 e onde o time nacional se sagrou campeão mundial pela primeira vez.

O confronto irá marcar a despedida do estádio localizado em Estocolmo, que será depois demolido e substituído por uma arena mais moderna. Atualmente, o local conta com capacidade para 36 mil torcedores. Na decisão do Mundial de 1958, quando a equipe de Pelé e Garrincha goleou os donos da casa por 5 a 2, o palco recebeu quase 50 mil pessoas, segundo destacou o site oficial da CBF nesta quarta.

O duelo diante dos suecos será o sexto amistoso da equipe comandada por Mano Menezes nesta temporada. Antes disso, o Brasil enfrentará a Bósnia-Herzegovina, no dia 28 de fevereiro, a Dinamarca, em 26 de maio, os Estados Unidos, em 30 ou 31 de maio, o México, em 3 de junho, e a Argentina, no dia 9 do mesmo mês.

O amistoso contra a Suécia também irá abrir o segundo semestre da seleção brasileira principal. Pouco antes disso, a seleção olímpica buscará a inédita medalha de ouro para o Brasil nos Jogos de Londres, que serão realizados entre 27 de julho e 12 de agosto.

A Federação Sueca de Futebol já havia anunciado no final do ano passado a realização do amistoso com o Brasil, mas apenas nesta quarta-feira a CBF oficializou o duelo. Na última vez em que esteve no Estádio Rasunda, o Brasil, comandado então por Dunga, venceu Gana por 1 a 0, com um gol de Vágner Love, em amistoso realizado em 2007. Na final do Mundial de 1958, Pelé e Vavá, com dois gols cada um, e Zagallo balançaram as redes para a seleção brasileira diante da Suécia.

Confira o calendário atualizado de amistosos da seleção brasileira em 2012:

28/2 - Brasil x Bósnia-Herzegovina, na Suíça

26/5 - Brasil x Dinamarca, em Hamburgo (ALE)

30/5 ou 31/5 - Brasil x Estados Unidos, em Boston ou Washington (EUA)

3/6 - Brasil x México, em Dallas (EUA)

9/6 - Brasil x Argentina, em New Jersey (EUA)

15/8 - Brasil x Suécia, em Estocolmo (SUE)