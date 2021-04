Brasil perde da Polônia nas duplas e cai na Billie Jean King Cup

O Brasil se despediu da Billie Jean King Cup neste sábado. Jogando fora de casa, na Polônia, as tenistas brasileiras foram derrotadas por 3 jogos a 2, ao serem superadas na partida de duplas na competição por equipes, antiga Fed Cup.

Os duelos, que tiveram início na sexta-feira na cidade de Bytom, na Polônia, terminaram neste sábado após a vitória das anfitriãs na quinta e última partida, fechando as três vitórias necessárias para as polonesas avançarem à próxima fase.

Assim como na sexta-feira, o sábado foi de muito equilíbrio entre as duas nações. No primeiro jogo do dia, Laura Pigossi (326ª da WTA) saiu na frente de Magdalena Frech (157ª) vencendo o primeiro set por 6/4, mas a polonesa se recuperou e virou a partida: 6/3 e 7/6 (7/4).Coube a Carol Meligeni (342ª) conquistar o resultado que manteve o Brasil vivo no encontro. Diante de Katarzyna Kawa (133ª do mundo), a brasileira não se intimidou e ganhou o duelo sem pestanejar por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Com o empate em 2 a 2 no acumulado das partidas entre sexta e este sábado, a decisão foi para o último jogo, no duelo entre as duplas. Luisa Stefani, especialista nas duplas e uma das melhores do mundo na atualidade, e Carol Meligeni tiveram bom início na decisão, mas Magdalena Frech e Katarzyna Kawa conseguiram se recuperar rapidamente para fechar o confronto em três sets: 1/6, 6/2 e 6/4.

"Nós viemos para a Polônia numa situação muito difícil, com voos cancelados, tenistas saindo de diferentes lugares do mundo. Mesmo assim, a equipe esteve o tempo todo muito unida e mostrou uma grande força. Jogamos contra um time em que todas as atletas têm ranking melhor que nossas jogadoras. Nossas atletas deixaram tudo em quadra, evoluíram muito ao longo da semana", analisou a capitã Roberta Burzagli. Com o resultado, o Brasil voltará a jogar o Zonal Americano da competição na próxima temporada.