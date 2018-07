Brasil perde de virada e fica em quarto lugar no Mundial Sub-17

CIDADE DO MÉXICO - Em um jogo de sete gols, o Brasil voltou a ser derrotado neste domingo, desta vez pela Alemanha, por 4 a 3, e acabou na quarta colocação o Mundial Sub-17 de Futebol. O resultado fecha o péssimo final de semana para as seleções brasileiras.

Eliminado pelo Uruguai nas semifinais, o Brasil tentava a medalha de bronze no Mundial Sub-17 como um prêmio de consolação. A Alemanha, derrotada pelo México nas semifinais, também não tinha nada a perder. Por isso, o jogo foi aberto no Estádio Azteca.

A Alemanha marcou primeiro, com Aydin, aos 20 minutos do primeiro tempo. Dois minutos depois, Wellington empatou. De pênalti, o flamenguista Adryan, que, suspenso, fez falta ao Brasil contra o Uruguai, virou o jogo. O meia também fez o terceiro, aos 33, chegando a cinco na competição, mesmo número de Adenilson, do São Paulo.

Os alemães começaram a reação nos acréscimos da primeira etapa, com Günter. Aycicek fez o terceiro, aos 10 do segundo tempo. O gol decisivo saiu aos 18, novamente marcado por Aydin. O Brasil pressionou, chegou a 22 chutes a gol no jogo, mas acabou amargando a quarta colocação.