Brasil perde e se complica no Mundial Sub-20 Feminino

A seleção brasileira se complicou no Mundial Sub-20 Feminino, que está sendo realizado no Canadá. Na noite de sexta-feira, no Estádio Commonwealth, em Edmonton, a equipe perdeu para os Estados Unidos por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo B, com um gol marcado no final do duelo por Lindsey Horan.

As seleções fizeram um duelo com poucas emoções no primeiro tempo. E o Brasil até foi superior, com mais posse de bola do que a equipe norte-americana, a atual campeã mundial. O cenário do duelo, porém, se alterou na etapa final. Os Estados Unidos pressionaram a seleção brasileira e chegaram ao gol da vitória aos 37 minutos, quando Horan marcou, num rebote após um chute de Rose Lavelle.

No outro jogo da chave, as seleções da Alemanha e da China empataram por incríveis 5 a 5. Com isso, a Alemanha é a líder do Grupo B, com quatro pontos, os Estados Unidos ocupam a segunda colocação com três pontos, a China tem dois, na terceira posição, e o Brasil é o lanterna, com apenas um ponto.

O Brasil encara a Alemanha nesta terça-feira, em Montreal, e precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Caso o triunfo seja por placar mínimo, a seleção precisa de um empate entre Estados Unidos e China para se classificar. Qualquer outro resultado elimina as brasileiras do Mundial Sub-20.