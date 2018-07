Brasil perde do Japão e é eliminado no Mundial Sub-20 Feminino

A seleção brasileira feminina sub-20 perdeu por 3 a 1 para o Japão nesta quinta-feira e foi eliminada do Mundial da categoria em confronto realizado na cidade de Port Moresby, em Papua-Nova Guiné, país que abriga esta edição da competição. O jogo valia uma vaga nas semifinais do torneio, no qual o Brasil havia se classificado para as quartas de final depois de segurar um empate por 1 a 1 com a Suécia.

Favoritas, as japonesas controlam a maior parte do jogo. O primeiro gol do jogo saiu as 46 minutos do primeiro tempo, com Moriya, abalando o time brasileiro na ida aos vestiários. Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Matsubara ampliou para a seleção do Japão.

O Brasil tentou esboçar uma reação, mas não teve sucesso e ainda levaria mais um gol. Logo aos 23 minutos do segundo tempo, Matsubara marcou de novo e fez 3 a 0 para a equipe japonesa, praticamente sacramentando a eliminação do Brasil.

O gol do time nacional saiu aos 45 minutos do segundo tempo. em pênalti cobrado por Gabi Nunes, mas nada que pudesse fazer diferença no resultado final.

Agora, o Japão terá pela frente o vencedor entre França e Alemanha, duelo que será realizado nesta sexta-feira pelas quartas de final.