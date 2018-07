Brasil recebeu mais de 364 mil turistas sul-americanos na Copa

A festa sul-americana marcou a Copa do Mundo durante os 31 dias de disputa. Exemplos não faltam: colombianos, argentinos, uruguaios, chilenos e equatorianos apoiaram as suas seleções e lotaram as arquibancadas dos estádios. No total, 364.092 turistas do continente viajaram ao Brasil para acompanhar os jogos do Mundial. No ranking, Argentina, Estados Unidos, Chile, Colômbia, México e Inglaterra, nesta ordem, aparecem entre os primeiros da lista divulgada pelo Ministério do Turismo.

De acordo com o levantamento, o número de sul-americanos no Brasil é superior ao registrado pelos europeus. A quantidade de turistas do velho continente foi 220.848. O levantamento aponta também que 378 municípios foram visitados até o fim da Copa. O estrangeiro fica, em média, de 13 a 15 dias no País. Dessa forma, o número de cidades pode aumentar.

Os argentinos foram maioria entre os turistas, com 166.772 pessoas. Os chilenos vêm em seguida, com 52.427, Na sequência, colombianos (49.246) e uruguaios (35.018). Até mesmo os países que não disputaram a Copa visitaram o Brasil durante a competição. Os peruanos também compareceram, com 21.084 turistas, assim como os venezuelanos (20.064) e paraguaios (19.481).

Já entre os europeus foram 40.408 britânicos, 39.968 franceses, 35.640 alemães, 23.949 portugueses, 20.919 italianos e 19.447 espanhóis. Os norte-americanos também se destacaram, com 111.380 visitantes. O México ficou na quarta colocação - no total, 40.517 mexicanos viajaram para o Brasil no período da Copa do Mundo.

PAÍSES COM MAIS TURISTAS NA COPA

Argentina

166.772

Estados Unidos

111.380

Chile

52.427

Colômbia

49.246

México

40.517

Inglaterra

40.408

França

39.968

Alemanha

35.640

Uruguai

35.018

Portugal

23.949

Peru

21.084

Itália

20.919

Venezuela

20.064

Paraguai

19.481

Espanha

19.447