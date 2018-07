Brasil recupera vaga na Copa Libertadores 2011

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recuperou nesta segunda-feira em reunião na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) uma vaga brasileira na Copa Libertadores. Com isso, o Brasil terá seis representantes na próxima edição do torneio mais importante do continente.

Com a decisão, a Conmebol volta atrás de um comunicado divulgado há cerca de um mês, quando havia afirmado que o Brasil tinha direito a apenas cinco vagas na Libertadores. O fato de um clube brasileiro, o Internacional, ser o atual campeão e ter lugar garantido na próxima edição do torneio, tirava o direito de o quarto colocado do Campeonato Brasileiro se classificar para a competição continental.

No entanto, ainda não é possível dizer que o G-4 do Brasileirão está de volta. Isso porque se um time brasileiro faturar a Copa sul-americana (Palmeiras, Avaí, Goiás e Atlético-MG ainda estão na disputa), 'rouba' uma vaga da competição nacional, o que faria novamente apenas as três equipes mais bem colocadas do Campeonato Brasileiro se classificarem para a Libertadores 2011.

Por enquanto, além do Inter, apenas o Santos, campeão da Copa do Brasil, tem lugar garantido na Libertadores. Se o Brasileirão terminasse hoje, também entrariam Cruzeiro (1.°), Fluminense (2.°) e Corinthians (3.°). O Atlético-PR, sexto colocado, também poderiam entrar, já que Santos e Inter, já qualificados, ocupam respectivamente a quinta e sexta posições. No entanto, terá que torcer para nenhum time do Brasil levantar a taça da sul-americana.

Curiosamente, a final da Copa sul-americana só acontece depois do término do Campeonato Brasileiro. Com isso, caso um brasileiro chegue à decisão do torneio continental, o último do G-4 do Brasileirão terá que torcer muito contra a equipe compatriota, para assim ficar com um lugar na Libertadores.