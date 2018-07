Brasil-RS bate o Bragantino fora de casa e cola no G4 da Série B do Brasileiro

Após uma derrota na rodada passada, o Brasil, de Pelotas (RS), voltou a vencer pela 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, e colou no G4 da competição. Os gaúchos enfrentaram o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), e venceram por 2 a 0 com gols Felipe Garcia e Ramon.

Com o resultado, o Brasil-RS chegou aos 36 pontos, apenas um a menos do que CRB e Ceará, terceiro e quarto colocados respectivamente. Atlético Goianiense, com 38 pontos, e Vasco, com 41, completam as quatro primeiras posições. O Bragantino, com apenas 21 pontos, é o penúltimo colocado e segue na briga pela permanência na divisão. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Goiás, que já soma seis pontos a mais do que os paulistas.

Mesmo jogando fora de casa, o Brasil-RS não se fechou e partiu para o ataque desde o início. Logo aos 10 minutos de jogo, Weldinho cruzou da direita, a defesa do Bragantino parou pedindo impedimento e Felipe Garcia, sozinho, completou para abrir o placar.

Os visitantes seguiram jogando melhor e ampliaram ainda antes do intervalo. Aos 36 minutos, Ramon recebeu lançamento preciso nas costas da defesa e tocou na saída do goleiro Felipe para marcar o segundo gol gaúcho.

Na segunda etapa, o Bragantino se lançou um pouco mais ao ataque, especialmente após as alterações ofensivas do técnico Marcelo Veiga, promovendo as entradas de Jefferson Baiano e Eliandro. Mesmo assim, o Brasil-RS seguiu jogando com tranquilidade e controlando a partida para garantir a vitória construída no primeiro tempo.

Nesta sexta-feira, o Brasil-RS recebe o Goiás, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, pela 23.ª rodada da Série B. No sábado, o Bragantino visita o Tupi, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 x 2 BRASIL-RS

BRAGANTINO - Felipe; Alemão, Ednei, César Gaúcho e Fabiano; Gabriel Dias, Rivaldo (Watson), André Rocha e Erick; Mateus Rodrigues (Jefferson Baiano) e Léo Jaime (Eliandro). Técnico: Marcelo Veiga.

BRASIL-RS - Eduardo Martini; Weldinho, Leandro Camilo, Teco e Marlon; Washington, Leandro Leite, Diogo Oliveira (Clébson) e Elias (Nem); Felipe Garcia e Ramon (Marcão). Técnico: Rogério Zimmermann.

GOLS - Felipe Garcia, aos 10, e Ramon, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jefferson Baiano e Léo Jaime (Bragantino); Washington e Leandro Leite (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

RENDA - R$ 3.885,00.

PÚBLICO - 410 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).